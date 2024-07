Un ataque contra Altos del Golán israelíes mata a 12 y amenaza con ampliar la guerra

TEL AVIV, Israel (AP) — Un cohete lanzado el sábado contra un campo de fútbol mató al menos a 12 niños y adolescentes muertos, según autoridades israelíes, en el ataque más mortífero contra un objetivo israelí a lo largo de su frontera norte desde que comenzaron sus enfrentamientos contra la guerrilla libanesa Hezbollah. Lo sucedido desató temores de una guerra regional.

Israel culpó a Hezbollah del ataque en los Altos del Golán, pero Hezbollah negó cualquier participación. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que Hezbollah “pagará un alto precio por este ataque, uno que no ha pagado hasta ahora”.

El principal vocero del ejército israelí, el contralmirante Daniel Hagari, dijo que era el ataque más letal contra civiles israelíes desde el ataque de Hamás del 7 de octubre que desencadenó la guerra. Otras 20 personas resultaron heridas, añadió.

“No hay duda de que Hezbollah ha cruzado todas las líneas rojas en este caso, y la respuesta lo reflejará”, declaró el ministro israelí de Asuntos Exteriores, Israel Katz, al Canal 12 israelí. “Nos estamos acercando a una guerra total”.

El principal vocero de Hezbollah, Mohammed Afif, dijo a The Associated Press que el grupo “niega categóricamente haber llevado a cabo un ataque en Majdal Shams”. No es habitual que Hezbollah niegue un ataque.

La oficina de Netanyahu, quien se encontraba de visita en Estados Unidos, dijo que el primer ministro israelí acortaría su viaje varias horas, sin especificar cuándo regresaría. Dijo que convocaría al gabinete de seguridad tras su regreso.

Ultraderechistas del gobierno de Netanyahu exigieron una respuesta dura contra Hezbollah. Pero una guerra total contra un grupo armado con una potencia de fuego muy superior a la de Hamás sería un desafío para el ejército israelí tras casi 10 meses de combates en Gaza.

Imágenes transmitidas por el Canal 12 mostraban una gran explosión en uno de los valles de la ciudad drusa de Majdal Shams, en los Altos del Golán, un territorio que Israel le arrebató a Siria en la guerra de Oriente Medio de 1967 y se anexionó en 1981. Algunos drusos tienen ciudadanía israelí. Muchos aún simpatizan con Siria y rechazan la anexión israelí, aunque sus lazos con la sociedad israelí han crecido con el paso del tiempo.

Un video mostró a paramédicos sacando camillas del campo de fútbol y llevándolas hacia las ambulancias que los esperaban.

Ha’il Mahmoud, un habitante del lugar, dijo al Canal 12 que los niños estaban jugando al fútbol cuando el cohete cayó en el campo. Dijo que se escuchó una sirena segundos antes del impacto, pero que no tuvieron tiempo de refugiarse.

El ejército israelí dijo que su análisis mostraba que el cohete había sido lanzado desde una zona al norte de la aldea de Chebaa, en el sur del Líbano.

El ejército israelí dijo el domingo por la mañana que había golpeado objetivos en el interior y el sur de Líbano. No había reportes de bajas y los ataques no eran más intensos que los habituales durante los últimos 10 meses.

La explosión en el campo de fútbol, justo antes del anochecer, se dio en un contexto de ataques transfronterizos el sábado, cuando Hezbollah dijo que tres de sus combatientes habían muerto, sin especificar dónde. El ejército israelí dijo que su fuerza aérea había atacado un depósito de armas de Hezbollah en el pueblo fronterizo de Kfar Kila, y afirmó que había combatientes allí cuando se produjo el ataque.

Hezbollah declaró que sus combatientes habían llevado a cabo 10 ataques con cohetes y drones explosivos contra puestos militares israelíes, el último de los cuales tuvo como objetivo el mando de la brigada Haramoun en Maaleh Golani, con cohetes Katyusha.

En otro comunicado, la milicia libanesa dijo haber golpeado un puesto militar con un cohete Falaq de corto alcance. Dijo que las operaciones respondían a los ataques israelíes contra aldeas en el sur de Líbano.

Los servicios de inteligencia de Estados Unidos no dudan de que Hezbollah llevó a cabo el ataque en los Altos del Golán, pero no está claro si la milicia tenía la intención de alcanzar el objetivo o se trató de un fallo, según una persona familiarizada con el asunto que no estaba autorizada a hacer comentarios públicos.

El gobierno libanés, en un comunicado en el que no se mencionaba Majdal Sham, instó al “cese inmediato de las hostilidades en todos los frentes” y condenó todos los ataques contra civiles.

Israel y Hezbollah se han atacado constantemente desde el 8 de octubre, un día después de que combatientes de Hamás irrumpieran en el sur de Israel.

Majdal Shams no estaba entre las comunidades fronterizas a las que se había ordenado evacuar a medida que aumentaban las tensiones, dijo el ejército israelí, sin decir por qué. La ciudad no está situada directamente en la frontera con Líbano.

Funcionarios de países como Estados Unidos y Francia han visitado Líbano para tratar de aliviar las tensiones, pero no han logrado avances. Hezbollah se ha negado a dejar de disparar mientras continúe la ofensiva israelí en Gaza. Israel y Hezbollah libraron una guerra inconclusa en 2006.

La violencia del sábado se produce mientras Israel y Hamás sopesan una propuesta de alto el fuego que pondría fin a la guerra en Gaza que comenzó hace casi 10 meses. El ataque de Hamás del 7 de octubre mató a unas 1.200 personas. La ofensiva israelí ha matado a más de 39.000 personas, según las autoridades de salud locales.

Desde principios de octubre, los bombardeos de Israel han matado a más de 450 personas en Líbano, en su mayoría miembros de Hezbollah, pero también a unos 90 civiles y no combatientes. En el bando israelí han muerto 45 personas, de las cuales al menos 21 de ellas eran militares.

Mroue informó desde Beirut. El periodista de The Associated Press Aamer Madhani contribuyó a este despacho desde Washington.

