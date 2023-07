Un ataque contra un hospital en Sudán tuvo como objetivo el expresidente Al Bashir, según su abogado

El abogado del expresidente de Sudán Omar Hasán al Bashir, Hasem Abu Bakr al Jali, ha reconocido que el exmandatario ha sido objetivo de un ataque que ha tenido lugar en el país este fin de semana, en el marco de los enfrentamientos entre el Ejército de Sudán y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), sin que haya resultado herido.

Al Jali, que es miembro del equipo de defensa del expresidente, ha declarado al periódico 'Sudan Tribune', que en el edificio atacado se encontraba tanto Al Bashir como otros líderes de su gabinete, como el ex primer ministro y ex vicepresidente Bakri Hasán Salé, y el ex ministro de Defensa Abdel Rahim Mohamed Hussein.

Uno de los escoltas ha confirmado a Al Jali que ninguno de ellos había sufrido algún daño pese a que la infraestructura estaba dañada. Así, ha aprovechado para denunciar que el ataque ha causado daños en la zona de cuidados intensivos, la sala de operaciones y habitaciones de pacientes hospitalizados, mientras que una paciente ha resultado herida.

"Hasta este momento, no sabemos si el bombardeo ha sido intencional o indiscriminado", ha explicado el abogado, que ha señalado que las RSF "han disparado misiles desde Jartum hasta el hospital --ubicado en Omdurman--, especialmente la residencia de Al Bashir", recoge el citado diario.

Poco antes, el Comité de Médicos de Sudán ha denunciado los recientes "ataques consecutivos" contra hospitales de Jartum y Omdurman, concretamente el centro de Cuerpos Médicos, el hospital especializado de Alia y el centro médico de Nilo Azul, que por el momento se han saldado con la vida de al menos cinco civiles y 22 heridos.

Al Bashir fue trasladado al hospital desde la cárcel de Kober, donde cumplía condena, tras su derrocamiento, por corrupción. Sobre él pesa una orden de arresto del Tribunal Penal Internacional (TPI) por crímenes de guerra y contra la humanidad. También tiene un caso abierto por liderar el golpe de Estado de 1989 que le llevó al poder.

Las hostilidades estallaron en el marco de un aumento de las tensiones en torno a la integración de las RSF en el seno de las Fuerzas Armadas, parte clave de un acuerdo firmado en diciembre para formar un nuevo gobierno civil y reactivar la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 de Omar Hasán al Bashir, dañada por el golpe de Estado de octubre de 2021, en el que fue derrocado el primer ministro de unidad, Abdalá Hamdok.

El conflicto en Sudán ha dejado hasta el momento más de un millar de muertos, según datos oficiales, pero las cifras reales podrían ser mucho más elevadas teniendo en cuenta la violencia intercomunitaria desencadenada en las regiones de Kordofán y Darfur.

Además, más de 2,9 millones de personas han sido desplazadas, incluidas casi 700.000 que han huido a países vecinos, según datos publicados por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), entre informaciones de atrocidades diarias y abusos sexuales a gran escala contra las mujeres y niñas del país.

Europa Press