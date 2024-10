Un ataque israelí corta una ruta utilizada para huir de líbano, según el ministro de transportes

Por Kanishka Singh, Timour Azhari y Ari Rabinovitch

Washington/beirut/jerusalén, 4 oct (reuters) - un ataque israelí el viernes cerca del paso fronterizo de masnaa, entre líbano y siria, cortó una ruta utilizada por cientos de miles de personas para huir de los bombardeos israelíes de los últimos días, dijo a reuters el ministro de transporte de líbano, ali hamieh.

Hamieh explicó que el impacto se produjo en territorio libanés, cerca del paso fronterizo, y provocó un cráter de cuatro metros de ancho.

Un portavoz militar de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) había acusado el jueves al grupo armado libanés Hezbolá, respaldado por Irán, de utilizar el paso fronterizo para transportar material militar a Líbano. "Las FDI no permitirán el contrabando de estas armas y no dudarán en actuar si se ven obligadas a hacerlo, como han hecho a lo largo de esta guerra", dijo el portavoz de las FDI Avichay Adraee en la red social X. Según las estadísticas del Gobierno libanés, más de 300.000 personas —en su gran mayoría sirias— habían cruzado desde Líbano a Siria en los últimos 10 días para escapar de la escalada de los bombardeos israelíes. El ejército israelí comunicó el viernes a los residentes de más de 20 ciudades más del sur de Líbano que evacuaran inmediatamente, dijo Adraee en X, mientras Israel seguía adelante con sus incursiones en la región. La escalada de los combates entre Hezbolá e Israel ha hecho temer que Estados Unidos e Irán se vean arrastrados al conflicto en Oriente Próximo, que hace estragos en varios frentes.

Países de todo el mundo han preparado planes de contingencia para evacuar a sus ciudadanos del Líbano tras la dramática escalada del conflicto entre Israel y el movimiento armado libanés Hezbolá.

Aunque ningún país ha lanzado aún una evacuación militar a gran escala, algunos están fletando aviones. La gente también está huyendo por su cuenta. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que no cree que vaya a producirse una "guerra total" en Oriente Próximo, mientras Israel sopesa opciones de represalia tras el mayor ataque de la historia de Teherán contra su archienemigo. Sin embargo, Biden dijo que había que hacer más para evitar una guerra en Oriente Próximo, mientras el ejército israelí golpeaba Beirut con nuevos ataques aéreos en su batalla contra el grupo armado libanés Hezbolá. Preguntado por los periodistas en Washington el jueves sobre su confianza en que se pueda evitar una guerra de este tipo, Biden respondió: "¿Hasta qué punto estás seguro de que no va a llover? Mira, no creo que vaya a haber una guerra total. Creo que podemos evitarla".

"Pero aún queda mucho por hacer, mucho por hacer".

Aunque Estados Unidos, la Unión Europea y otros aliados han pedido un alto el fuego inmediato de 21 días en el conflicto entre Israel y Líbano, Biden dijo que Washington estaba discutiendo con Israel sus opciones para responder al asalto de Teherán, que incluía que Israel atacara las instalaciones petrolíferas iraníes. Sus comentarios contribuyeron a una subida de los precios mundiales del petróleo y la creciente tensión en Oriente Próximo ha hecho que los operadores se preocupen por posibles interrupciones del suministro.

Sin embargo, Biden añadió: "Hoy no va a pasar nada". Preguntado más tarde si estaba instando a Israel a no atacar las instalaciones petrolíferas de Irán, Biden dijo que no negociaría en público. Biden dijo el miércoles que no apoyaría ningún ataque israelí contra las instalaciones nucleares de Irán.

El suburbio de Dahiye, en el sur de Beirut y bastión de Hezbolá, apoyado por Irán, fue objeto de nuevos ataques cerca de la medianoche del jueves, después de que Israel ordenara a la población abandonar sus hogares en algunas zonas, dijeron residentes y fuentes de seguridad. Los ataques aéreos tuvieron como objetivo al oficial de Hezbolá Hashem Safieddine, rumoreado sucesor de su líder asesinado Hasán Nasralá, en un búnker subterráneo, dijo el reportero de Axios Barak Ravid en la red social X, citando a tres responsables israelíes.

El destino de Safieddine no estaba claro, dijo. El ejército israelí declinó hacer comentarios. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha prometido que Irán pagará por el ataque con misiles del martes y EEUU dijo que trabajaría con su aliado desde hace mucho tiempo para asegurar que Irán se enfrenta a "graves consecuencias". El presidente iraní, Masud Pezeshkian, dijo el jueves en Doha que Teherán estaría preparado para responder. "Cualquier tipo de ataque militar, acto terrorista o cruce de nuestras líneas rojas será respondido con decisión por nuestras fuerzas armadas", afirmó. Israel, que lleva casi un año luchando contra Hamás en el territorio palestino de Gaza, envió tropas al sur de Líbano el martes, tras dos semanas de intensos ataques aéreos, en un conflicto cada vez más grave que ha atraído a Irán y corre el riesgo de implicar a Estados Unidos.

(Reporte de James Mackenzie y Steven Scheer en Jerusalén, Maya Gebeily y Timour Azhari en Beirut, Parisa Hafezi en Estambul, Phil Stewart, Jeff Mason, Andrea Shalal e Idrees Ali en Washington, Michelle Nichols en Nueva York, Adam Makary, Jaidaa Taha y Enas Alashray en El Cairo, Tala Ramadan, Jana Choukeir y Jack Kim en Seúl, Matthias Williams en Berlín, Maha El Dahan, Pesha Magid, Elwely Elwelly, Parisa Hafezi y Clauda Tanios en Dubái y Angelo Amante y Giuseppe Fonte en Roma; escrito por Michael Georgy, Timothy Heritage, Cynthia Osterman y Michael Perry; edición de Clarence Fernández; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

