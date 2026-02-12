Un ataque israelí deja un muerto en el sur de Líbano

Un ataque de Israel mató el jueves a una persona en el sur de Líbano, según autoridades de salud libanesas, mientras militares israelíes aseguraron que abatieron a un miembro del Hezbolá.

Pese a la tregua firmada en noviembre de 2024 que supuestamente debía poner fin a más de un año de hostilidades con el movimiento chiita pro-Irán Hezbolá, Israel continúa bombardeando con frecuencia el territorio libanés y mantiene tropas en áreas que considera estratégicas.

En un comunicado, el ministerio de Salud de Líbano informó que una persona murió en un "bombardeo del enemigo israelí" en al Tiri, en el sur del río Litani.

Por su parte, el ejército israelí dijo que atacó a un "terrorista del Hezbolá" en el área.

A principios de enero, el ejército libanés anunció que había terminado la primera fase de su plan para desarmar a Hezbolá (uno de los puntos previstos en el acuerdo de tregua), en la zona situada al sur del río Litani, a unos 30 km de la frontera israelí.

El gobierno del Líbano se reunirá el lunes para discutir las novedades del plan de desarme del ejército.

Israel, que acusa a Hezbolá de rearmarse, ha criticado el avance del ejército libanés como insuficiente, mientras que Hezbolá ha rechazado los llamados a entregar sus armas.