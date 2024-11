Un ataque israelí en el norte de Gaza mata al menos a 30 personas, dice el director del hospital

BEIRUT (AP) — Un ataque israelí perpetrado el domingo temprano en Beit Lahiya, en el norte de la Franja de Gaza, causó la muerte de por lo menos a 30 personas, informó el director de un hospital allí a The Associated Press.

Hosam Abu Safiya, del hospital Kamal Adwan en Beit Lahiya, también dijo que había decenas de heridos y que probablemente otros seguían bajo los escombros.

Residentes que huían dijeron a la AP que las casas fueron alcanzadas.

Un comunicado emitido por las fuerzas militares israelíes más temprano el domingo señaló que realizaron varios ataques sobre “objetivos terroristas” en Beit Lahiya. Añadió que los esfuerzos para evacuar a la población civil de la “zona de guerra activa” allí continuaban.

Las fuerzas israelíes han vuelto a llevar su ofensiva al norte de Gaza, diciendo que los combatientes de Hamás se han reagrupado allí. Israel ha estado librando una guerra con el grupo palestino durante más de un año.

“Esta noche no dormimos en absoluto”, dijo un residente de Beit Lahiya que huía, Dalal al-Bakri. “Destruyeron todas las casas a nuestro alrededor... Hay muchos mártires”.

Una mujer, Umm Hamza, dijo que el bombardeo se había intensificado durante la noche. “Hace frío y no sabemos a dónde ir”, comentó.

Mientras tanto, un inusual ataque aéreo israelí en el centro de Beirut mató al principal portavoz de Hezbollah el domingo, informó un oficial del grupo político-paramilitar.

El último de los asesinatos selectivos de funcionarios de alto rango de Hezbollah se produjo mientras los funcionarios libaneses consideraban una propuesta de cese al fuego encabezada por Estados Unidos. Israel también bombardeó varios edificios en los suburbios del sur de Beirut, donde Hezbollah ha tenido su sede durante mucho tiempo, después de advertir a la gente que evacuara.

Mohammed Afif, el jefe de relaciones con los medios de comunicación de Hezbollah, fue asesinado en un ataque perpetrado contra la oficina del partido socialista árabe Baath en el centro de Beirut, según un oficial de Hezbollah que no estaba autorizado para informar a los reporteros y habló bajo condición de anonimato.

Afif había sido especialmente visible después de que estallara la guerra total entre Israel y Hezbollah en septiembre y tras el asesinato del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, en un ataque aéreo israelí. El mes pasado, Afif concluyó apresuradamente una conferencia de prensa en Beirut antes de los ataques israelíes.

No hubo advertencia de evacuación israelí antes del ataque cerca de una intersección concurrida en el centro de Beirut. Un fotógrafo de The Associated Press en la escena vio cuatro cuerpos y cuatro personas heridas, pero no hubo información oficial sobre el saldo. Se pudo ver a la gente huyendo. No hubo comentarios del ejército israelí.

“Estaba dormido y desperté por el sonido del ataque, y la gente gritando, y los autos y disparos”, dijo Suheil Halabi, un testigo. “Me sorprendió, honestamente. Esta es la primera vez que lo experimento tan de cerca”.

El último ataque israelí en el centro de Beirut fue el 10 de octubre, cuando 22 personas murieron en dos ubicaciones.

Hezbollah comenzó a disparar cohetes, misiles y drones hacia Israel al día siguiente del asalto del 7 de octubre de 2023 de Hamás, que desencadenó la guerra en Gaza. Israel lanzó ataques aéreos de represalia en el Líbano y el conflicto se intensificó constantemente, estallando en una guerra en septiembre. Las fuerzas israelíes invadieron el Líbano el 1 de octubre.

Hezbollah ha lanzado decenas de proyectiles hacia Israel cada día y ha expandido su alcance a la parte central del país. Los ataques han matado al menos a 76 personas, incluidos 31 soldados, y han causado que unas 60.000 personas huyan.

El servicio de urgencias israelí Magen David Adom informó que un adolescente había sufrido heridas de bala el domingo en la Alta Galilea. El ejército israelí dijo que unos 15 proyectiles habían entrado desde el Líbano a raíz de las sirenas en las zonas de Galilea.

Más de 3.400 personas han muerto en Líbano, según el Ministerio de Salud del país, y más de 1,2 millones han sido expulsadas de sus hogares. No se sabe cuántos de los muertos son combatientes de Hezbollah.

El ejército de Líbano, en gran medida al margen, dijo que un ataque israelí el domingo alcanzó un centro militar en el sureste de Al-Mari, matando a dos soldados y hiriendo a otros dos. No hubo comentarios inmediatos de Israel.

Horas antes, unos ataques israelíes mataron a seis personas en Nuseirat y otras cuatro en Bureij, dos campos de refugiados construidos en el centro de Gaza que datan de la guerra de 1948.

Otras dos personas murieron en un ataque en la principal autopista norte-sur de Gaza, según el Hospital de Mártires de Al-Aqsa en la ciudad central de Deir al-Balah, que recibió los 12 cuerpos.

Las fuerzas militares israelíes dijeron que dos soldados murieron en el norte de Gaza el domingo.

La guerra entre Israel y Hamás comenzó después de que militantes palestinos irrumpieron en Israel el 7 de octubre del año pasado, causando la muerte de unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, y tomando a otros 250 como rehenes. Alrededor de 100 rehenes aún están dentro de Gaza, aproximadamente un tercio de ellos se cree que están muertos.

El Ministerio de Salud en Gaza dice que alrededor de 43.800 palestinos han muerto en la guerra. El ministerio no distingue entre civiles y combatientes, pero ha dicho que mujeres y niños constituyen más de la mitad de las fatalidades.

Alrededor del 90% de la población de Gaza de 2,3 millones de palestinos ha sido desplazada, y grandes áreas del territorio han sido aplanadas por el bombardeo israelí y las operaciones terrestres.

El papa Francisco ha pedido una investigación para determinar si los ataques de Israel en Gaza constituyen un genocidio, según extractos publicados el domingo de un libro próximo a salir.

La policía israelí arrestó a tres sospechosos después de que se dispararan dos bengalas durante la noche en la residencia privada del primer ministro Benjamin Netanyahu en la ciudad costera de Cesarea.

Netanyahu y su familia no estaban en la residencia, dijeron las autoridades. Un dron lanzado por Hezbollah impactó la residencia el mes pasado, también cuando Netanyahu y su familia estaban ausentes.

La policía no proporcionó detalles sobre los sospechosos, pero funcionarios señalaron a críticos israelíes de Netanyahu.

Netanyahu ha enfrentado meses de protestas masivas. Los críticos culpan a Netanyahu por las fallas de seguridad e inteligencia que permitieron que ocurriera el ataque del 7 de octubre y por no alcanzar un acuerdo con Hamás para liberar a los rehenes.

Su gobierno también se enfrenta a la ira de la comunidad ultraortodoxa por los avisos de reclutamiento militar. Algunos protestaron el domingo en la ciudad ultraortodoxa de Bnei Brak, cerca de Tel Aviv, después de que el gobierno dijera que se emitirían 7.000 nuevos avisos.

El ministro de Justicia israelí, Yariv Levin, aprovechó el ataque con bengalas para pedir la reactivación de sus planes para reformar el poder judicial, que había provocado meses de protestas masivas antes de la guerra.

“Ha llegado el momento de proporcionar un apoyo completo para la restauración del sistema de justicia y los sistemas de aplicación de la ley, y poner fin a la anarquía, el desenfreno, la negativa y los intentos de dañar al primer ministro”, dijo en un comunicado.

Los partidarios dijeron que los cambios en el poder judicial tienen como objetivo fortalecer la democracia al circunscribir la autoridad de los jueces no electos y otorgar más poderes a los funcionarios electos. Los oponentes ven la reforma como una apropiación de poder por parte de Netanyahu, quien está siendo juzgado por cargos de corrupción y por un asalto a un organismo de control clave.

Muchos israelíes creen que las intensas divisiones internas causadas por el intento de reforma habían debilitado al país y a su ejército antes del asalto de Hamás.

Shurafa informó en Deir al-Balah, Franja de Gaza. Los periodistas de The Associated Press Natalie Melzer en Tel Aviv, Israel, y Kareem Chehayeb en Beirut contribuyeron a este despacho.

