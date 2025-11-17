Un ataque ruso a la región ucraniana de Odesa provoca incendios en el puerto

KIEV, 17 nov (Reuters) -

Un ataque ruso contra la región meridional ucraniana de Odesa provocó incendios en instalaciones portuarias y de infraestructuras energéticas, informaron el lunes los servicios de emergencia.

El ataque dañó el equipamiento portuario y varias embarcaciones civiles atracadas en los muelles, escribió en Telegram el vice primer ministro de Restauración, Oleksii Kuleba.

"Uno de los puertos está sufriendo cortes de electricidad y los especialistas ya están trabajando para restablecer la energía", dijo.

El ataque a la región dejó sin electricidad a 36.500 hogares, según informó el lunes la empresa energética privada ucraniana DTEK. Unos 32.500 hogares seguían sin electricidad por la mañana.

DTEK informó de importantes daños en sus instalaciones tras el ataque nocturno en un mensaje en la aplicación de mensajería Telegram.

