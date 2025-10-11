Un ataque ruso contra una compañía eléctrica deja al menos dos muertos en Chernígov (Ucrania)

MADRID, 11 Oct. 2025 (Europa Press) -

Al menos dos empleados del sector energético de Ucrania han muerto en un ataque ruso efectuado esta pasada noche contra una compañía eléctrica en la región de Chernígov, según han confirmado las autoridades locales.

El ataque fue dirigido contra vehículos de la compañía energética regional en la población de Zhadov, alcanzada por al menos un avión no tripulado cargado por explosivos que mató en el acto a un empleado y dejó a otro en estado crítico. El herido ha acabado sucumbiendo en el hospital, según ha informado el responsable regional ucraniano Viacheslav Chaus.

"El técnico falleció en el hospital y el número de muertos a causa del ataque ruso dirigido contra los técnicos de reparación asciende ya a dos", ha explicado en su cuenta de Telegram. Otras tres personas han resultado heridas.

Por otro lado, otros ataques rusos contra la región de Odesa han dejado esta mañana sin electricidad a cientos de miles de personas. Las autoridades no especificaron cuántas viviendas se vieron afectadas por el apagón, pero la compañía energética ucraniana DTEK informó de cortes en algunas zonas de la capital regional.

Posteriormente, DTEK afirmó haber restablecido el suministro eléctrico a más de 240.000 hogares de la región.

"Ayer viernes por la noche, el enemigo atacó la infraestructura energética y civil de la región de Odessa", ha declarado el gobernador regional, Oleg Kiper, en Telegram. "Los técnicos de energía están haciendo todo lo posible para restablecer por completo el suministro eléctrico", ha añadido.