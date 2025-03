Un ataque ruso daña instalaciones de producción de gas, según la empresa ucraniana naftogaz

KIEV, 7 mar (Reuters) - Las fuerzas rusas atacaron la infraestructura de electricidad y gas de Ucrania en un nuevo ataque con drones y misiles, dijo el viernes el ministro de Energía de Ucrania. "Una vez más, la infraestructura de electricidad y gas en varias regiones de Ucrania ha sido objeto de disparos masivos de misiles y drones", dijo el ministro de Energía, German Galushchenko, en un comunicado en Facebook. "En la medida de lo posible, los equipos de rescate y los ingenieros están trabajando para eliminar las consecuencias. Se están tomando todas las medidas necesarias para estabilizar el suministro eléctrico y de gas", añadió. El ataque dañó las instalaciones de producción de gas natural de la empresa estatal ucraniana de petróleo y gas Naftogaz, según informó la firma en un comunicado.

"Las instalaciones de producción que garantizan la producción de gas resultaron dañadas. Afortunadamente, no hubo víctimas", dijo Naftogaz a través de la aplicación de mensajería Telegram. El gobernador de Ternópil, Viacheslav Nehoda, dijo que el ataque afectó a una instalación industrial crítica en la región occidental y anunció posibles límites en el suministro de gas. La defensa antiaérea ucraniana derribó un misil y no se registraron víctimas, dijo en un mensaje en la aplicación de mensajería Telegram. En la ciudad nororiental de Járkov, el ejército ruso atacó una empresa civil e hirieron al menos a cinco personas, según su gobernador, Oleh Siniehubov. En la región septentrional de Chérnigov, un ataque dañó una de las instalaciones de producción, según su gobernador Viacheslav Chaus, que no facilitó más detalles. La gobernadora de la región occidental de Ivano-Frankivsk, Svitlana Onishchuk, dijo que la defensa antiaérea repelió un ataque contra instalaciones de infraestructura. No hubo daños ni víctimas. Rusia, que anteriormente centraba sus ataques con misiles y drones en el sector eléctrico ucraniano, ha intensificado en los últimos meses sus ataques contra instalaciones de almacenamiento y campos de producción de gas ucranianos.

