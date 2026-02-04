Un ataque ruso deja al menos siete muertos y ocho heridos en la región ucraniana de Donetsk

4 feb (Reuters) - Al menos siete ⁠personas murieron ⁠y otras ocho resultaron heridas en los ⁠ataques ‌rusos ​en la ciudad de Druzhkivka, ​en la región fronteriza ‌de Donetsk, ‌controlada por Ucrania, ​en el este del país, según informó el miércoles el gobernador regional.

Rusia bombardeó la ciudad con municiones ⁠de racimo, con el mercado como ​objetivo, y lanzó dos bombas aéreas, dijo Vadim Filashkin en la aplicación de mensajería Telegram.

Rusia no ⁠ha hecho ningún comentario inmediato sobre ​los ataques. Tanto Moscú como Kiev niegan que ‍estén atacando a civiles en la guerra que comenzó con la invasión rusa en ​2022. (Información de Anna Pruchnicka; edición de Hugh Lawson; edición en español ‍de Jorge Ollero Castela)