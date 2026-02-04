Un ataque ruso deja al menos siete muertos y ocho heridos en la región ucraniana de Donetsk
4 feb (Reuters) - Al menos siete personas murieron y otras ocho resultaron heridas en los ataques rusos en la ciudad de Druzhkivka, en la región fronteriza de Donetsk, controlada por Ucrania, en el este del país, según informó el miércoles el gobernador regional.
Rusia bombardeó la ciudad con municiones de racimo, con el mercado como objetivo, y lanzó dos bombas aéreas, dijo Vadim Filashkin en la aplicación de mensajería Telegram.
Rusia no ha hecho ningún comentario inmediato sobre los ataques. Tanto Moscú como Kiev niegan que estén atacando a civiles en la guerra que comenzó con la invasión rusa en 2022. (Información de Anna Pruchnicka; edición de Hugh Lawson; edición en español de Jorge Ollero Castela)