Un ataque ruso mata a un padre y a sus tres hijos cerca de la ciudad ucraniana de Járkov

KIEV, 11 feb (Reuters) - Un ataque con drones rusos mató a cuatro personas, entre ellas tres niños pequeños y su padre, en una localidad al oeste de Járkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania, según informaron el miércoles fuentes oficiales ucranianas

Rusia atacó Ucrania con 129 drones durante la noche, según informó la fuerza aérea ucraniana, que añadió que 112 de ellos fueron derribados o neutralizados

Según la Fiscalía Regional de Járkov, un dron impactó en un edificio residencial en el que vivía una familia de cinco miembros en la localidad de Bohodukhiv a última hora del martes

"Como resultado del ataque, la casa quedó completamente destruida y envuelta en llamas, y la familia quedó atrapada bajo los escombros", informó en la aplicación de mensajería Telegram

La madre embarazada de los niños fue rescatada, según la fiscalía

La familia había sido evacuada de un pueblo cercano hacía unos días, según la policía ucraniana

El gobernador regional, Oleh Siniehubov, escribió anteriormente en Telegram que dos niños de 1 año y una niña de 2 años murieron junto con un hombre de 34 años

Járkov, situada a unos 30 kilómetros de la frontera noreste del país, y la región circundante han sido objeto de repetidos ataques aéreos rusos

Reuters no ha podido verificar de forma independiente el incidente

Rusia no ha hecho ningún comentario inmediato sobre el ataque. Tanto Moscú como Kiev niegan que estén atacando a civiles en la guerra, que comenzó con la invasión a gran escala de Rusia en febrero de 2022

