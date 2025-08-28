Un ataque ruso nocturno en Kiev deja 10 muertos y 38 heridos, según Ucrania

KIEV, 28 ago (Reuters) -

Las fuerzas rusas lanzaron un ataque nocturno a gran escala con drones y misiles contra Kiev, matando a personas, hiriendo a más de y dañando edificios residenciales y de otro tipo en, según informaron el jueves.

El presidente Volodímir Zelenski dijo que el ataque, que también mató a un niño, mostró al mundo la respuesta de Rusia a la diplomacia en medio de los esfuerzos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a la guerra.

"Rusia elige la balística en lugar de la mesa de negociaciones", dijo Zelenski en la red social X, pidiendo nuevas sanciones a Rusia. "Elige seguir matando en lugar de poner fin a la guerra".

Las autoridades de la ciudad de Kiev informaron de al menos 38 heridos mientras se desarrollaban las operaciones de búsqueda y rescate, con los servicios de emergencia

apagando incendios

y rebuscando entre los escombros de los edificios destruidos.

Las explosiones iluminaron el cielo nocturno de la capital durante la alerta aérea, que duró más de nueve horas, con nubes de humo que cubrían el cielo mientras los

drones

zumbaban por

el aire.

La Fuerza Aérea ucraniana afirmó haber derribado 563 de los 598 drones y 26 de los 31 misiles lanzados por Rusia en un ataque que abarcó todo el país.

La Fuerza Aérea registró impactos en 13 lugares y la caída de restos en 26.

"Desgraciadamente, el estilo de los rusos es típico en sus ataques", escribió en la aplicación de mensajería Telegram Tymur Tkachenko, jefe de la administración militar de Kiev.

"Ataques combinados, desde diferentes direcciones. Y sistemáticos, dirigidos contra edificios residenciales normales".

Rusia, que niega haber atacado a civiles, ha intensificado en los últimos meses los ataques aéreos contra pueblos y ciudades ucranianos alejados del frente de la guerra.

Las autoridades ucranianas enumeraron varios edificios que habían sufrido daños, incluidos varios bloques de apartamentos de gran altura.

En el distrito de Darnytskyi, un suburbio del este, un edificio de cinco plantas había quedado parcialmente destruido, dijo Tkachenko, y los equipos de rescate estaban buscando entre los escombros a residentes atrapados.

Los equipos de emergencia se están ocupando de las consecuencias de los ataques en más de 20 lugares de la capital, añadió.

Por otra parte, el Ministerio de Defensa de Moscú

dijo que los sistemas de defensa antiaérea rusos interceptaron y destruyeron 102 drones ucranianos durante la noche, que habían atacado al menos siete regiones.

En el ataque nocturno, el ejército ucraniano atacó las refinerías de petróleo de Afipsky y Kuybyshevskyi, según el comandante de las fuerzas ucranianas de drones. (Información de Anastasiia Malenko en Kiev y Ron Popeski; edición de Himani Sarkar, Lincoln Feast y Tomasz Janowski; editado en español por Irene Martínez)