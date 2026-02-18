Un ataque ucraniano con drones sobre una aldea rusa mata a una civil, según gobernador
MOSCÚ, 18 feb (Reuters) -
Una mujer en la localidad fronteriza rusa de Aleynikovo ha muerto en un ataque con drones ucranianos sobre el poblado, según informó el miércoles Alexander Bogomaz, gobernador de la región rusa de Briansk.
Reuters no ha podido verificar de forma independiente esta información y Ucrania no ha hecho ningún comentario al respecto por el momento.
La región de Briansk, que limita con las regiones ucranianas de Chérnigov y Sumy, ha sido objeto de bombardeos frecuentes desde que las tropas rusas entraron en Ucrania en 2022. (Información de Reuters; redacción de Felix Light; edición de Andrew Osborn; edición en español de Jorge Ollero Castela)