MOSCÚ, 18 feb (Reuters) -

Una mujer en ‌la ‌localidad ⁠fronteriza rusa de Aleynikovo ha muerto ​en ⁠un ⁠ataque con drones ucranianos ​sobre el poblado, según ‌informó el ​miércoles Alexander ​Bogomaz, gobernador de la región rusa de Briansk.

Reuters no ha podido verificar de ​forma independiente esta información ⁠y Ucrania no ha ‌hecho ningún comentario al respecto por el momento.

La región de Briansk, que limita con las ‌regiones ucranianas de Chérnigov y Sumy, ⁠ha sido ‌objeto de bombardeos ⁠frecuentes desde ⁠que las tropas rusas entraron en Ucrania en 2022. (Información de Reuters; ‌redacción de ​Felix Light; edición de Andrew Osborn; edición en español de ‌Jorge Ollero Castela)