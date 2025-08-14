Un ataque ucraniano provoca un incendio en una refinería de la región rusa de Volgogrado
Ucrania. Un ataque ucraniano provoca un incendio en una refinería de la región rusa de Volgogrado
MADRID, 14 Ago. 2025 (Europa Press) -
Una refinería de la región rusa de Volgogrado, en el sur del país, ha sufrido este jueves de madrugada un incendio como resultado de un ataque con drones perpetrado por las Fuerzas Armadas de Ucrania, según el gobernador de la zona, Andrei Bocharov.
El incendio se desató después de que los sistemas de defensa antiaérea de Rusia intentasen repeler un "ataque masivo", lo que provocó que cayesen restos de los artefactos sobre las instalaciones y se derramase petróleo.
El gobernador, sin embargo, ha descartado daños personales por este incidente, que ha vuelto a poner en el foco a una refinería que ya había sido atacada en al menos otras dos ocasiones más, según la agencia UNIAN.
El Ministerio de Defensa de Rusia estima que, entre las 20.00 del miércoles y las 7.00 del jueves --horas locales--, sus sistemas lograron interceptar un total de 44 drones en todo el país, nueve de ellos en la región de Volgogrado. Catorce de ellos corresponden a operaciones sobre el mar Negro, mientras que siete han sido derribados en la península de Crimea.
