Un Athletic en labores de reparación ante el reto de batir a un PSG con bajas

Sin regularidad, con la ausencia de jugadores clave y un Nico Williams mermado... El Athletic recibe el miércoles al París Saint-Germain, vigente campeón de Europa, con la necesidad de dar la sorpresa para relanzar sus aspiraciones en la Champions, diez años después de su última presencia.

En busca de un partido de referencia, los Leones empezaron a mostrar las garras devorando al Atlético de Madrid (1-0).

Un partido de referencia

Esta victoria de prestigio, la primera de esta temporada tras dos duras derrotas frente al Barcelona (4-0) y al Real Madrid (3-0), ha dado al Athletic razones para intentar sorprender al vigente rey europeo, que también vive un inicio de temporada inconsistente.

"Fue una actuación completa. Necesitábamos una victoria como esta, es lo que buscábamos", dijo el entrenador Ernesto Valverde.

El antiguo técnico del Barça ha tenido que lidiar desde el inicio de la temporada con numerosas ausencias, sumadas al estado de forma fluctuante de su estrella Nico Williams, afectado desde hace varios meses por una pubalgia.

Como resultado, el club vasco ocupa solo el séptimo lugar en el campeonato español y el puesto 27º en la Liga de Campeones, a pesar de que venía de una exitosa campaña 2024-25 que le permitió regresar a la élite europea por primera vez desde 2015.

Williams no está "al 100%"

Los rojiblancos rara vez han podido alinear su once titular, especialmente debido a las lesiones sucesivas de los atacantes Oihan Sancet e Iñaki Williams.

Y siguen siendo demasiado dependientes de las genialidades de Nico, su hermano menor, que permaneció en el club este curso a pesar del interés del Barça.

"Todavía no estoy al 100%, es un dolor que tengo que soportar, tengo que jugar con ello. Me sentí mejor durante el partido, pero tengo que seguir gestionando mis minutos", admitió uno de los líderes de la Roja campeona de Europa en 2024 tras el triunfo frente al Atlético.

"Seguimos creyendo que somos capaces de todo, especialmente en este ambiente (en San Mamés)", añadió.

El extremo español, incluso mermado, sigue siendo el principal activo de su equipo, capaz de marcar la diferencia con un pase o un regate. El sábado asistió a su compañero Álex Berenguer.

Nico debería poder contar ante el PSG con el regreso de su hermano mayor Iñaki tras su lesión, cuya experiencia y gol complementan al extremo.

Dembélé y Chevalier ausentes

Defensivamente el Athletic no podrá contar contra el PSG con el internacional español Aymeric Laporte, que sufrió una lesión muscular frente al Atlético.

Pero los aficionados vascos han encontrado un motivo de esperanza escarbando un poco en sus recuerdos.

Dirigido entonces por el argentino Marcelo Bielsa, el Athletic venció a un PSG aún lejos de las cimas europeas durante la fase de grupos de la Liga Europa en 2011, apenas unos meses después de la llegada de los inversores cataríes a la cabeza del club francés.

El club galo regresa a Bilbao como vigente campeón de Europa y actual segundo clasificado de la liguilla, a tres puntos de Arsenal.

De sumar los tres puntos, el equipo de Luis Enrique tendría muy cerca de lograr el objetivo de acabar en el Top 8, con la clasificación directa para octavos, aunque el técnico asturiano no podrá contar con el último Balón de Oro, Ousmane Dembélé, enfermo, ni con el portero Lucas Chevalier, con molestias en el tobillo.

