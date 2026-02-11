Un atleta noruego confiesa haber engañado a su novia y pide perdón tras ganar la medalla de bronce

Por Philip O'Connor

ANTERSELVA, ITALIA, 11 feb (Reuters) -

El noruego Sturla Holm Laegreid, tras ganar la medalla de bronce en biatlón en los Juegos Olímpicos de Invierno el martes, hizo una sorprendente confesión: había engañado a su novia y le pidió abiertamente otra oportunidad.

"Me he dado cuenta de que ella es la mujer de mi vida y que no puedo vivir toda mi vida ocultándole un secreto. La única forma de resolverlo es contarlo todo, ponerlo todo sobre la mesa y esperar que ella siga queriéndome", dijo Laegreid al periódico noruego VG.

"Lo he hecho por ella y ahora por todo el mundo. No tengo nada que perder".

Sin embargo, es posible que su súplica haya caído en saco roto, según dijo su exnovia, que ha pedido permanecer en el anonimato, al VG el miércoles por la mañana.

"Es difícil perdonar. Incluso después de una declaración de amor ante el mundo entero", afirmó en un mensaje al periódico.

"No elegí estar en esta situación y me duele tener que estarlo. Hemos estado en contacto y él sabe mi opinión al respecto."

El biatleta hizo esta revelación a la cadena estatal noruega NRK después de ganar la medalla de bronce en una carrera que ganó su compatriota Johan-Olav Botn, y Eric Perrot, de Francia, quedó en segundo lugar.

"Hay alguien con quien quería compartirlo y que quizá no esté viendo la televisión hoy. Hace seis meses conocí al amor de mi vida, la persona más hermosa y amable del mundo", dijo.

"Hace tres meses cometí mi mayor error y la engañé", añadió entre lágrimas. "Se lo conté hace una semana. Ha sido la peor semana de mi vida."

Sin nombrar a la mujer, Laegreid, de 28 años, la comparó con el premio más prestigioso de los Juegos.

"Tenía una medalla de oro en mi vida y probablemente haya muchos que me miren con otros ojos, pero yo solo tengo ojos para ella", dijo. "El deporte ha ocupado un lugar ligeramente diferente (en mi vida) en los últimos días. Sí, ojalá pudiera compartirlo con ella".

OCASIÓN EMOCIONANTE

Más tarde, Laegreid explicó que se había sentido muy emocionado después de la carrera, que se produjo tras la muerte de su compañero de equipo Sivert Guttorm Bakken en diciembre.

"Espero no haberle arruinado el día a Johan", dijo sobre el ganador de la medalla de oro.

"Quizás fue muy egoísta por mi parte dar esa entrevista. Así que sí, no sé. Estaba, estoy un poco, no sé... No estoy realmente aquí mentalmente", dijo a los periodistas aproximadamente una hora después de la entrevista.

Más tarde, en declaraciones a VG, cuando su confesión se convirtió en uno de los temas del día en los Juegos Olímpicos, Laegreid redobló su apuesta y volvió a suplicar a su novia que le diera una segunda oportunidad.

"Se lo dije hace una semana y, por supuesto, se acabó. No estoy dispuesto a rendirme... Estoy asumiendo las consecuencias de lo que he hecho, lo lamento de todo corazón", afirmó.

"Quiero ser un buen modelo a seguir, pero tengo que admitir cuando cometo errores. Hay que admitir cuando haces algo de lo que no te sientes orgulloso y cuando haces daño a alguien a quien quieres mucho".

El experto en biatlón de NRK, Johannes Thingnes Boe, que ganó cuatro medallas de oro en Pekín, se sorprendió por el momento en que Laegreid hizo estas declaraciones.

"Fue una completa sorpresa. Su acción fue errónea: vimos a un chico arrepentido allí de pie. Por desgracia, el lugar y el momento elegidos fueron totalmente inapropiados", afirmó Boe, antiguo compañero de equipo de Laegreid, durante la retransmisión en el estudio de NRK.

"Sturla es una persona muy emocional, no puede ocultar sus sentimientos", añadió Boe. "Creo que simplemente le salió de dentro. No sé si lo había planeado y no sé cómo ve ahora ese comportamiento en retrospectiva".

(Información de Philip O'Connor, reportaje adicional de Tommy Lund; edición de Andrew Cawthorne, Hugh Lawson y Ros Russell; edición en español de María Bayarri Cárdenas)