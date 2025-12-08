Un Atlético deficiente como visitante a sumar en Eindhoven para no perder el tren europeo

Desenganchado otra vez de LA LIGA por su bajo rendimiento fuera de casa, el Atlético de Madrid intentará resarcirse el martes con un primer triunfo como visitante en Liga de Campeones ante el PSV Eindhoven neerlandés.

El equipo de Diego Simeone revivió la pasada semana sensaciones parecidas a las de los meses de marzo y abril de este año, cuando el Atleti quedó apeado de la disputa de todas las competiciones en liza en pocos días: la liga, Copa del Rey y Champions.

El martes, el FC Barcelona se impuso 3-1 en el Camp Nou al cuadro colchonero que empezó ganando con un tanto de Álex Baena y el sábado, el Athletic hizo lo propio al ganar 1-0 en San Mamés.

El Atlético pasó de ser líder provisional después de marcar al Barça a descolgarse de los puestos de cabeza tras la derrota en Bilbao.

- 9 puntos de 24 en LA LIGA -

Ahora, se sitúa a nueve del Barcelona; a cinco del Real Madrid; y a cuatro del Villarreal, que además tiene un partido menos.

El Atlético sólo ha conseguido un 37,5% de los puntos que ha jugado esta campaña lejos de su estadio en LA LIGA, habiendo logrado un registro de nueve de 24 unidades.

Y en Europa ha perdido en sus dos desplazamientos anteriores, por 3-2 en Liverpool y 4-0 ante el Arsenal.

Estos números contrastan con los resultados como local: 22 puntos de 24 posibles en LA LIGA y pleno de tres victorias en Champions.

- Ni Álvarez ni Sorloth -

Entre los motivos por los que el Atlético no obtiene un buen resultado fuera de su feudo se debe a la escasa aportación de Julián Álvarz y Alexander Sorloth, sus dos delanteros de referencia.

El argentino ha anotado diez tantos este curso, pero sólo uno como visitante, en la derrota contra el Espanyol en la primera jornada liguera.

Por su parte, el noruego ha marcado cuatro goles, todos de ellos ante su afición. Ni siquiera Antoine Griezmann ha logrado perforar la red fuera del Metropolitano, pese a sus cinco dianas esta temporada.

"Casi todos los equipos, menos los diferenciales, tienen problemas cuando juegan fuera. Es el tercero que perdemos (en LA LIGA) e intentamos en cada partido tener más atención para poder mejorar", afirmó Simeone en rueda de prensa en Bilbao.

- Optimismo -

Marc Pubill, que debutó como defensa central en sustitución del lesionado José María Giménez, se mostró convencido de que el Atlético volverá a firmar una racha como la que registró antes del duelo del Camp Nou, en la que enlazó siete triunfos seguidos que le permitió engancharse a la lucha por el título liguero tras un mal inicio.

"Veníamos de una buena racha y estoy seguro de que vamos a volver a encadenar muchos partidos como los que llevábamos. Vamos a trabajar durante la semana para lograr esas cosas que nos faltaron en este partido (Athletic). Y a pensar en el siguiente", aseguró el lateral derecho.

La escuadra madrileña viajó este lunes a Eindhoven en busca de esa primera victoria lejos de su estadio y lo hizo con bajas significativas.

Además de las ausencias de Baena y Giménez -autor del gol del triunfo en tiempo de descuento ante el Inter de Milán (2-1) en el último encuentro de Champions-, también estarán ausentes Marcos Llorente, con molestias desde finales de noviembre, y Clement Lenglet, por una contractura muscular.

El equipo, no obstante, recuperó al estadounidense Johnny Cardoso para este encuentro, al que PSV Eindhoven llega decimoquinto, con un punto menos que el Atlético.

