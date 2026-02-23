Un autobús lleno se precipita desde una carretera de Nepal. Hay 19 muertos y 25 heridos

KATMANDÚ, Nepal (AP) — Un autobús abarrotado que se dirigía a la capital de Nepal se salió de una carretera de montaña en Nepal la madrugada del lunes, lo que causó la muerte de 19 personas, incluido un ciudadano británico, y dejó a otras 25 heridas

Había decenas de personas a bordo del autobús, que se dirigía desde la ciudad turística de Pokhara a Katmandú cuando se salió de la autopista Prithvi pasada la medianoche, informó la policía. El autobús rodó por una ladera y terminó en la orilla del río Trishuli, cerca de Benighat, unos 80 kilómetros (50 millas) al oeste de la capital, Katmandú

Entre los fallecidos había un ciudadano británico de 24 años, según un comunicado de la oficina de policía del distrito de Dhading. Solo se habían identificado nueve cuerpos

Entre los heridos había un ciudadano chino, que era atendido en el Centro Nacional de Trauma en Katmandú, y una neozelandesa de 27 años que sufrió heridas leves y recibía tratamiento en un hospital local. La agencia oficial china de noticias Xinhua, que citó a la Embajada de China en Nepal, informó antes que otro ciudadano chino estaba desaparecido

Los rescatistas llegaron al lugar del accidente poco después del accidente, y los heridos fueron sacados de entre los restos y trasladados a hospitales para recibir tratamiento, según el administrador gubernamental Mohan Prasad Neupane

La policía investigaba la causa del accidente

Los accidentes de autobús en Nepal son comunes, en su mayoría debido a carreteras y vehículos con mantenimiento deficiente. Gran parte del país himalayo está cubierto de montañas y está conectada únicamente por carreteras estrechas

El autobús terminó en la orilla de un caudaloso río de montaña. Dos autobuses con 65 personas a bordo cayeron al mismo río en 2024 y fueron arrastrados; la mayoría de quienes iban a bordo murieron o siguen desaparecidos. Los restos de uno de los autobuses se encontraron recién este año, enterrados a gran profundidad en la arena

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa