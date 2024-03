Un autobús se sale de una autopista en el este de Alemania y deja 4 muertos

BERLÍN (AP) — Cuatro personas murieron el miércoles cuando un autobús que viajaba de Berlín a Suiza se salió de una autopista en el este de Alemania y se volcó, informó la policía.

El accidente se produjo en la autopista A9, cerca de Leipzig cerca de las 9.45 de la mañana, menos de dos horas después de que el autobús partió de Berlín. Se dirigía a Zúrich y era operado por Flixbus, el principal operador de autobuses de larga distancia de Alemania.

La policía dijo en principio que al menos cinco personas habían muerto, pero más tarde ajustó la cifra a cuatro. Explicó que una de las personas que habían sido dadas por muertas se encontraba en estado crítico.

Seis personas sufrieron heridas de gravedad y 29 personas resultaron con lesiones menores, dijeron. Muchos de los lesionados fueron trasladados a hospitales cercanos.

Al momento del accidente había 54 personas a bordo del autobús, entre ellas dos conductores: un checo de 62 años y un eslovaco de 53 años.

De momento no ha quedado clara la causa del accidente. La policía dijo que no había indicios de que otro vehículo estuviera involucrado, y el conductor no estaba entre los fallecidos.

La policía dijo a última hora del miércoles que aún no podía dar información sobre las edades y nacionalidades de las víctimas, y que todavía no se había completado la identificación de los fallecidos.

Las autoridades abrieron una investigación por sospecha de homicidio involuntario por negligencia.

La A9 es una importante carretera que une a Berlín con Múnich. El accidente se produjo en un tramo recto a poca distancia al norte de un entronque en Schkeuditz, junto al aeropuerto de Leipzig-Halle.

La autopista se reabrió en su totalidad el miércoles por la tarde, casi 12 horas después del accidente.