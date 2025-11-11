Un avión carguero militar turco se estrella en la frontera entre Azerbaiyán y Georgia

Un avión de carguero militar turco procedente de Azerbaiyán y con destino a Turquía se estrelló el martes en el este de Georgia, cerca de la frontera, informó el Ministerio de Defensa turco.

"Se pusieron en marcha operaciones de búsqueda y rescate en coordinación con las autoridades de Azerbaiyán y Georgia", indicó el ministerio en un comunicado, sin informar de inmediato sobre víctimas.

El presidente turco, Recep Tayip Erdogan, aludió sin embargo a esta hipótesis al declarar: "Que Dios tenga piedad de nuestros mártires".

El ministerio turco pidió a la prensa "no publicar imágenes" del accidente. Varios videos que supuestamente muestran el momento del accidente comienzan a circular en la red X.

Dos videos tomados desde diferentes lugares muestran la misma aeronave cayendo en picado y dejando una estela de humo blanco a su paso, antes de estrellarse a lo lejos.

El Ministerio del Interior de Georgia precisó que el accidente se produjo en la región de Sighnaghi, en el este de Georgia, unos cinco kilómetros después de cruzar la frontera.

"Se ha abierto una investigación", añadió en un comunicado, en el que prometió publicar próximamente "información detallada sobre el incidente".

bur-ach/rba/sag