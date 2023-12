VATRY, Francia (AP) — Un avión chárter que había sido detenido en Francia por una investigación de tráfico de personas tenía previsto despegar hacia India el lunes, tras un excepcional proceso legal en plenas navidades que dejó bloqueados a unos 300 indios que se dirigían a Centroamérica dentro de un aeropuerto rural francés durante cuatro días. Una abogada de la aerolínea dijo que la mayoría de los pasajeros estarían a bordo.

Las autoridades francesas siguen investigando el objetivo del vuelo original, que iba de Emiratos Árabes Unidos a Nicaragua, y dos pasajeros estaban detenidos. La fiscalía no hizo comentarios sobre qué clase de tráfico de personas se sospechaba o si el destino último de los pasajeros podría ser Estados Unidos, que este año ha registrado un incremento de ciudadanos indios que cruzan la frontera entre México y Estados Unidos.

Las autoridades francesas trabajaron durante Nochebuena y el día de Navidad en los trámites para permitir que los pasajeros salieran del aeródromo de Vatry, en la región de Champán, indicó el fiscal regional Annick Brown a The Associated Press. Entre los pasajeros había un bebé de 21 meses y 11 niños no acompañados que quedaron bajo tutela administrativa especial.

La aeronave A340 de Legend Airlines aterrizó el jueves en Vatry para repostar combustible en su camino al aeropuerto de Fujairah en los Emiratos Árabes Unidos antes de volar a Managua, Nicaragua, y fue detenido por la policía luego de recibir información anónima de que podría llevar a víctimas del tráfico de personas.

El aeropuerto fue requisado por la policía durante días, y luego se convirtió en un tribunal improvisado el domingo con la llegada de jueces, abogados y traductores a la terminal para llevar a cabo audiencias de emergencia y determinar los siguientes pasos.

El avión recibió autorización el domingo para abandonar Francia y se esperaba que saliera el lunes, según un funcionario de la administración regional de Marne. El lunes había una escalera para pasajeros bajo el avión sin signos distintivos, que esperaba en la pista desde el jueves.

La abogada de Legend Airlines Liliana Bakayoko dijo que había recibido luz verde de las autoridades francesas para trasladar a 301 de los 303 pasajeros en un vuelo directo el lunes a Mumbai, pero que se esperaba que la cifra final fuera más baja.

Varios pasajeros han solicitado asilo en Francia, según un funcionario de la prefectura de Marne.

Bakayoko dijo que algunos de los otros pasajeros no querían ir a India porque habían pagado un viaje turístico a Nicaragua. La aerolínea ha negado cualquier participación en un posible tráfico de personas.

Abogados en las vistas del domingo protestaron por la gestión general de las autoridades de la extraña situación y su manejo de los derechos de los pasajeros.

En Francia, los extranjeros pueden permanecer hasta cuatro días detenidos en una zona de tránsito para ser investigados por la policía, y luego un juez especial debe determinar si se extiende el plazo a ocho días adicionales. Autoridades locales, médicos y voluntarios instalaron camas plegables y se aseguraron de que las personas en el aeropuerto tuvieran acceso a comida y duchas.

Estados Unidos considera que Nicaragua es uno de los países que no ha cumplido con los estándares mínimos para combatir el tráfico humano. Nicaragua ha sido usado como punto de tránsito por migrantes de Centroamérica, el Caribe e incluso África y Asia, debido a sus menores requisitos de visa. A veces se usan aviones fletados en esos vuelos.

___

Charlton informó desde París. El periodista de Associated Press Boubkar Benzebat en Vatry, Francia, contribuyó a este despacho.