Un avión militar boliviano se estrella y deja al menos 20 muertos, según AFP
LA PAZ, 27 feb (Reuters) - Un avión Hércules de la Fuerza Aérea Boliviana se estrelló el viernes por la noche, en un momento de mal tiempo en la ciudad de El Alto, cerca de La Paz, la capital de Bolivia.
Según un reporte de la agencia AFP, que cita fuentes policiales, los muertos ya suman 20.
El avión transportaba nuevos billetes del banco central del país.
El avión militar había partido de la ciudad de Santa Cruz y se estrelló tras aterrizar y salirse de la pista hacia una avenida vecina, según las autoridades locales.
Las imágenes difundidas en las redes sociales mostraban escenas caóticas de personas que acudían en masa al lugar del accidente, aparentemente para recoger el dinero que había quedado esparcido por el suelo tras el siniestro. Las autoridades locales presentes en el lugar repelían a la gente con mangueras de agua y gases lacrimógenos.
Reuters no ha podido verificar las imágenes.
El banco central de Bolivia tenía previsto dar una rueda de prensa más tarde el viernes por la noche.
El Aeropuerto Internacional de El Alto fue cerrado temporalmente tras el accidente, informó la aerolínea nacional Boliviana de Aviación en un comunicado, en el que añadía que el avión implicado en el accidente no pertenecía a su flota.
Las imágenes difundidas por los medios de comunicación locales mostraban que el avión había sufrido graves daños, al igual que varios vehículos que se encontraban en la avenida donde ocurrió el accidente. (Reporte de Daniel Ramos y Devika Nair; redacción de Iñigo Alexander; edición en español de Javier López de Lérida)