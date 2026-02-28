Un avión militar boliviano se estrella y deja al menos 20 muertos, según AFP

LA PAZ, 27 feb (Reuters) - Un avión Hércules de la Fuerza Aérea Boliviana ‌se estrelló el ‌viernes ⁠por la noche, en un momento de mal tiempo en la ciudad de El Alto, ​cerca de ⁠La Paz, ⁠la capital de Bolivia.

Según un reporte de la ​agencia AFP, que cita fuentes policiales, los muertos ya ‌suman 20.

El avión transportaba nuevos billetes ​del banco central ​del país.

El avión militar había partido de la ciudad de Santa Cruz y se estrelló tras aterrizar y salirse de la pista hacia una avenida vecina, según las autoridades locales.

Las imágenes ​difundidas en las redes sociales mostraban escenas caóticas de personas que acudían en ⁠masa al lugar del accidente, aparentemente para recoger el dinero que ‌había quedado esparcido por el suelo tras el siniestro. Las autoridades locales presentes en el lugar repelían a la gente con mangueras de agua y gases lacrimógenos.

Reuters no ha podido verificar las imágenes.

El banco central de Bolivia tenía previsto ‌dar una rueda de prensa más tarde el viernes por la ⁠noche.

El Aeropuerto Internacional de El Alto fue ‌cerrado temporalmente tras el accidente, informó la aerolínea ⁠nacional Boliviana de Aviación en un comunicado, ⁠en el que añadía que el avión implicado en el accidente no pertenecía a su flota.

Las imágenes difundidas por los medios de comunicación locales mostraban que el avión ‌había sufrido graves daños, ​al igual que varios vehículos que se encontraban en la avenida donde ocurrió el accidente. (Reporte de Daniel Ramos y Devika Nair; redacción de Iñigo Alexander; ‌edición en español de Javier López de Lérida)