-Un avión militar boliviano se estrella y deja al menos 22 muertos

(Modifica título y agrega detalles)

LA PAZ, 28 feb (Reuters) - Veintidós personas murieron y otras 30 resultaron heridas cuando un avión Hércules de la Fuerza Aérea Boliviana se ‌estrelló en la populosa ciudad ‌de ⁠El Alto, lo que provocó una pelea por los billetes que transportaba, que quedaron esparcidos en el suelo tras el accidente.

Cuatro niños se encuentran entre los fallecidos y el primer piloto del avión está ​en cuidados intensivos, ⁠informaron las autoridades ⁠el sábado, horas después del accidente, ocurrido cerca de la capital del país sudamericano poco después del anochecer del ​viernes.

Solo se han identificado nueve cuerpos, declaró el jefe de la policía boliviana, Mirko Sokol, ya que muchos ‌estaban demasiado mutilados.

"Este avión debió haber colapsado aquí donde están ustedes en ​toda esta área, casi 40 edificios de dos ​y cuatro pisos. Pudiera ser una tragedia, pero ¿qué ha hecho? Eso quiero destacar: La labor de los pilotos de transporte aéreo boliviano han hecho un viraje", declaró el viceministro del Interior, Hernán Paredes, a la prensa el sábado.

Quince vehículos fueron impactados por el accidente, añadió.

Las autoridades quemaron los billetes tras el accidente, alegando que no tenían valor legal y que su posesión constituía un delito.

"Estamos ​en shock", declaró César Mamani, familiar de una de las víctimas. "Detestamos profundamente la falta de medidas de seguridad del gobierno y las Fuerzas Armadas. ¿Cómo puede despegar un avión ⁠cuando hay turbulencia, lluvia y granizo? Tienen radares especiales".

"Queremos justicia", añadió. "Se pierden vidas humanas, dejando atrás a queridos hijos, esposas, hermanos y padres".

El presidente Rodrigo ‌Paz afirmó que el gobierno estaba trabajando para ayudar a los afectados y que se estaban llevando a cabo investigaciones.

"Hoy es un día de mucho dolor para la ciudad de El Alto y la Patria", publicó Paz en X, expresando sus condolencias a las familias de las víctimas. "Nuestras acciones y oraciones están con ustedes", agregó.

Tras el accidente, la violencia estalló cuando multitudes inundaron el lugar, supuestamente para recoger los billetes esparcidos, y las fuerzas de seguridad respondieron con gases lacrimógenos.

Paredes afirmó que unas 3.000 ‌personas habían llegado "con una actitud tremendamente agresiva, blandiendo palos y piedras". Cuarenta y nueve personas fueron arrestadas por vandalismo, dijo.

"Miren tanta ⁠plata que han quemado, la gente necesita ese dinero, hay gente pobre", dijo el residente local Marcelino Poma.

"Nos tenemos ‌que levantar la ciudad de El Alto. Nos han quitado la subvención a la gasolina, nos ⁠han afectado en la canasta familiar, ahora se están sacando toda la plata ⁠del país”, agregó Poma.

El Alto es una de las ciudades más pobres y de mayor crecimiento de Bolivia. Se desarrolló a finales del siglo XX, cuando la gente emigró masivamente a La Paz en busca de trabajo; muchos se asentaron en zonas de gran altitud alrededor de la capital más alta del mundo, donde los residentes ahora se desplazan en teleférico.

Las autoridades ‌informaron que las 18 toneladas métricas de billetes se ​transportaban desde la ciudad de Santa Cruz para reemplazar los billetes más antiguos. Aseguraron que el accidente no perjudicaría económicamente al gobierno y que los billetes serían reemplazados.

Las autoridades siguen buscando la caja negra del avión, dijo Paredes, tras no haberla encontrado tras el caos que siguió al accidente. (Reporte de Daniel ‌Ramos y Devika Nair; redacción de Iñigo Alexander; edición en español de Javier López de Lérida y Vivian Sequera)