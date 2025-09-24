Un avión militar español con Robles a bordo sufre un intento de anular su GPS a su paso por Kaliningrado

LA NACION

Un avión militar español con Robles a bordo sufre un intento de anular su GPS a su paso por KaliningSERGEI CHUZAVKOV - AFP

SIAULIAI (LITUANIA), 24 Sep. 2025 (Europa Press) -

Un A330 perteneciente al Ejército del Aire y del Espacio que viajaba este miércoles a la base aérea de Siauliai (Lituania) con la ministra de Defensa, Margarita Robles, a bordo ha sufrido un intento de perturbación a su GPS a su paso por Kaliningrado. El episodio consistente en un intento de inutilizar el GPS del avión militarizado ha quedado en nada, puesto que la aeronave recibe indicaciones de un satélite militar. Un comandante a bordo ha restado importancia al suceso y ha explicado que este tipo de incidentes son habituales al sobrevolar Kaliningrado, tanto en aviones civiles como militares. En el avión también viajaban familiares de los desplegados en el Destacamento VILKAS y periodistas para acompañar a la ministra en su visita a la base, donde también se reúne con su homóloga lituana en el marco de las acciones coordinadas con la OTAN para disuadir a Rusia.

