Un avión se estrella durante una exhibición en el Dubai Air Show

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Un avión se estrelló el viernes durante una exhibición en el Dubai Air Show.

El HAL Tejas indio se estrelló alrededor de las 14:10 mientras realizaba un vuelo de demostración ante una multitud.

Por el momento no estaba claro si el piloto se eyectó del aparato.

Un humo negro se elevó sobre el Aeropuerto Internacional Al Maktoum en Dubai World Central mientras la multitud observaba. Las sirenas de los vehículos de emergencias sonaban tras el siniestro.

El segundo aeropuerto de la ciudad-estado alberga la feria bienal Dubai Air Show, durante la que se han anunciado importantes pedidos de aviones tanto por parte de la aerolínea de larga distancia Emirates como de su filial de bajo costo FlyDubai.

