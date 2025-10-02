Un banco mexicano señalado por EEUU por lavado de dinero traspasa sus clientes y activos a Finamex
Economía: Un banco mexicano señalado por EE.UU. por lavado de dinero traspasa sus clientes y activos
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 2 Oct. 2025 (Europa Press) -
Vector Casa de Bolsa, uno de los bancos señalados por Estados Unidos por supuesto lavado de dinero procedente de carteles de droga, ha decidido traspasar su cartera de clientes y activos a Finamex, según ha informado la compañía en un comunicado.
La firma ha especificado que emprendió "un proceso de análisis y evaluación de distintas alternativas" que garantizasen la continuidad y seguridad de las inversiones de sus clientes, y que el resultado es la decisión comunicada.
Con todo, Vector ha especificado que la transferencia cuenta con el cumplimiento de todas las regulaciones correspondientes y que no se trata de una fusión ni de una adquisición.
De esta manera, las inversiones y activos de los clientes permanecerán íntegros y debidamente respaldados bajo los mecanismos de custodia y supervisión establecidos por la regulación mexicana.
El traspaso de clientes y activos tiene lugar apenas días antes de que entrasen en vigor las sanciones contra tres entidades mexicanas --CI Banco, Vector Casa de Bolsa e Interacciones-- por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
En concreto, y a partir del próximo 20 de octubre, ninguna de estas tres compañías podrán realizar transacciones con entidades financieras de Estados Unidos.
A mediados del mes de julio, la Administración Trump acusó a Vector de haber colaborado de manera "consistente" con el Cártel de Sinaloa.
Ante esta acusación, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de México ordenó la intervención temporal de las tres firmas.
Otras noticias de Lavado de dinero
- 1
“Abre el lunes”: reactivan una emblemática fábrica del campo que estuvo parada
- 2
Un influencer chino murió tras estrellarse en un avión ultraligero casero
- 3
En fotos: del autohomenaje de Sophie Turner a la elegancia de Anya Taylor-Joy en la Semana de la Moda de París
- 4
Susana Giménez salió a responderle a Verónica Lozano: “Ninguna llegó a hacer lo que yo hice”