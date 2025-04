Un Barça con la moral por las nubes y un Inter en crisis sueñan con final de Champions

Flamante ganador de la Copa del Rey ante el Real Madrid tras una final épica, el Barça llega con la moral por las nubes a la ida de semifinales de Champions de este miércoles (19H00 GMT) en Montjuic, ante un Inter de Milán en plena crisis.

Los dos conjuntos muestran cansancio a estas alturas de la temporada y tienen bajas sensibles que pueden mermar sus actuaciones. Aún así, sus estilos basados en el juego en equipo vaticinan una ardua batalla.

Ambición y plena confianza en ellos mismos, así como comunión entre la plantilla y la afición, forman parte de los pilares del Barcelona de cara al choque ante la escuadra italiana, pese a las bajas del polaco Robert Lewandowski y de Alejandro Balde, ambas por lesión.

Tras la victoria 'in extremis' en la Copa el sábado, los pupilos de Flick quieren seguir soñando con el triplete. Por ello, no tardaron en concentrarse rápidamente en su siguiente desafío.

Nada más acabar la final, Ferran Torres dejó claro las intenciones desde el césped del estadio de la Cartuja, en Sevilla.

"Era buena hora para darle una alegría a esta afición y a nosotros mismos. Ahora toca disfrutarlo, pero sin pasarse, que vienen las semifinales de Champions".

- Sin plan B -

El Barcelona vuelve a una semifinal de la Liga de Campeones seis años después y en plena ebullición, consciente de que la gloria europea está a la vuelta de la esquina. De ahí viene también la seriedad de Flick, que pidió a sus jugadores que no se acostaran tarde por la celebración.

Entre otras razones, por el estado físico de los futbolistas, ya que algunos de ellos se sienten agotados en este último tramo del curso por el esfuerzo y que, a ratos, se aprecia cuando bajan en momentos la presión alta, que el equipo solía exhibir al principio de la campaña.

Precisamente, el exmadridista Rafa Alkorta, ahora comentarista, aseguró que la final de Copa desenmascaró su punto débil. "Cuando el Barcelona pierde energía para robar balones sigue arriesgando. Y para mí ese es el único punto en el que se pueden apoyar el resto de equipos para ganarles una eliminatoria. No tiene un plan B. Ya no robo arriba porque no tengo energía, pero sigo arriesgando atrás", analizó el exjugador en una emisora de radio.

Los azulgrana, que atacan para defender, intentarán aprovechar el bajón del equipo lombardo. Los de Simone Inzaghi no están ofreciendo su mejor versión tras vivir una semana compleja, que puede dar al traste a sus aspiraciones a ganar títulos.

- Lautaro, la esperanza de cara al gol -

El pasado miércoles, el Inter quedó eliminado en semifinales de la Copa de Italia contra el AC Milan (0-3) y el domingo dejó escapar el liderato de la Serie A, tras caer 1-0 en su cancha contra la Roma.

Estos dos tropiezos, sumados a la derrota en la jornada anterior contra el Bolonia (1-0), han puesto fin a sus aspiraciones en Copa y han complicado la lucha por el campeonato, con el Nápoles como nuevo líder con tres puntos de ventaja.

Los 'Nerazzurri' llevaban desde diciembre de 2017 sin perder tres partidos consecutivos.

Para dar la cara contra el Barça, el Inter se encomendará al delantero argentino Lautaro Martínez. El capitán, en el club desde 2018, ha anotado la mitad de los goles en Serie A (12 en 29 partidos) respecto al pasado año (24 en 33 encuentros), pero en Champions ha brillado, con 8 goles en 11 partidos.

Para repetir la final de 2023 (perdida contra el Manchester City), el Inter necesitará la mejor versión del 'Toro' ante la portería rival.

Para el duelo, Inzaghi cuenta con una baja de última hora en defensa: Benjamin Pavard, titular indiscutible en la línea de tres que suele alinear el preparador italiano en la retaguardia.

Mientras, Marcus Thuram sigue siendo duda, tras lesionarse en la vuelta de cuartos frente al Bayern Múnich, superada por 4-3 en el cómputo global.

