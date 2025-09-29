Un barista experto aclara por qué el café de especialidad no es caro: "Es que tú no sabes de matemáticas"

MADRID, 29 Sep. 2025 (Europa Press) -

El café forma parte de la rutina diaria de millones de españoles. Según el último Informe Sectorial del Café en España (2023-2024) de la Asociación Española del Café (AECafé), en nuestro país se consumen más de 67 millones de tazas cada día, de las cuales dos tercios se preparan en el hogar y un tercio se disfrutan en bares y cafeterías. Esa cifra confirma la relevancia social, económica y cultural de esta bebida, que sigue creciendo en consumo (un 3,7% más que el año anterior) y que se diversifica en formatos: desde el café de tueste natural, que lidera tanto en hogares como en hostelería, hasta las cápsulas, que ya representan una de cada cinco tazas en casa. En este contexto, no es extraño que surjan debates sobre cuánto cuesta realmente tomar un buen café. Y ahí entra en juego la voz de un barista de la cafetería Santo Amaro, que ha querido zanjar el asunto con un mensaje contundente: "El café de especialidad no es caro, es que tú no sabes de matemáticas".

En un vídeo publicado en redes sociales, el barista responde a un comentario que cuestionaba el precio de un kilo de café de especialidad -unos 35 euros- y lo hace con una sencilla operación matemática. Según explica, de esa cantidad de café se pueden preparar alrededor de 100 tazas, utilizando la medida estándar de 10 gramos por cada una. El resultado es que cada café saldría por 0,35 euros. A partir de ahí, compara esa cifra con lo que cuesta un café en cualquier bar, que ronda los 1,20 euros, y subraya la diferencia de calidad entre ambos productos. "¿En serio no te vas a gastar 35 céntimos en un producto que es mucho mejor para tu salud, que sabe mucho mejor en todos los aspectos?", concluye.

El vídeo, que acumula miles de visualizaciones en TikTok, ha abierto debate entre los usuarios. Algunos aplauden el cálculo y destacan que invita a valorar más lo que se consume en casa, mientras que otros cuestionan que el café de especialidad sea accesible para todos los bolsillos, incluso aunque el precio por taza parezca bajo.