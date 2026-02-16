Un bebé con un tumor vascular que ponía en riesgo su vida fue tratado intrauterinamente con éxito

Un bebé con un tumor vascular poco común y potencialmente mortal fue tratado intrauterinamente en Francia, una primicia mundial para esta afección, informó el lunes el equipo médico.

Los médicos de la maternidad de Mulhouse, en el este de Francia, detectaron al final del séptimo mes de embarazo un tumor en el feto (el síndrome de Kasabach-Merritt) que conlleva un riesgo muy elevado de muerte intrauterina.

Una masa en el cuello del bebé amenazaba con dificultarle la respiración, explicó el doctor Chris Minella, médico principal del Centro Multidisciplinario de Diagnóstico Prenatal de los Hospitales Universitarios de Estrasburgo.

Tras el diagnóstico, se prescribió un tratamiento prenatal con sirolimus, un fármaco antiangiogénico que limita la proliferación de vasos sanguíneos. Se administra por vía oral a la madre, atraviesa la placenta y frena el crecimiento del tumor fetal.

El 14 de noviembre de 2025, Issa nació por cesárea. El tamaño del tumor había disminuido y ya no necesitaba ser intubado para respirar.

Sin embargo, su recuento de plaquetas era bastante bajo, por lo que requirió una transfusión de plaquetas.

"Se trata de un tratamiento excepcional que ha salvado a este pequeño, cuya malformación se ha estabilizado", afirmó Alexandra Spiegel-Bouhadid, hematóloga del servicio de pediatría y que sigue a Issa desde su nacimiento.

Hoy, Issa, de tres meses, tiene un bulto en la parte inferior de la cara, pero es un bebé sonriente y alerta. "A pesar del tumor, es un niño normal, come bien y crece bien", dice feliz su madre, Viviane, de 34 años.