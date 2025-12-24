Un bebé milagroso: Nace fuera del útero y sobrevive contra todo pronóstico

Suze Lopez sostiene a su bebé en su regazo y se maravilla de la forma extraordinaria en que llegó al mundo.

Antes de que naciera el pequeño Ryu, se desarrolló fuera del útero de su madre, oculto por un quiste ovárico del tamaño de una pelota de baloncesto, una situación peligrosa tan rara que sus médicos planean escribir sobre el caso para una revista médica.

Solo uno de cada 30.000 embarazos ocurre en el abdomen en lugar del útero, y aquellos que llegan a término completo “son prácticamente inauditos, mucho, mucho menos de uno en un millón”, dijo el doctor John Ozimek, director médico obstetra en Cedars-Sinai en Los Ángeles, donde nació Ryu. “Quiero decir, esto es realmente una locura”.

Lopez, una enfermera de 41 años que vive en Bakersfield, California, no sabía que estaba embarazada de su segundo hijo hasta días antes de dar a luz.

Cuando su vientre comenzó a crecer a principios de este año, pensó que era su quiste ovárico haciéndose más grande. Los médicos monitoreaban la masa desde que ella tenía 20 años, después de extirparle el ovario derecho y otro quiste.

Lopez no experimentó ninguno de los síntomas habituales del embarazo, como náuseas matutinas, y nunca sintió patadas. Aunque no tuvo un período, su ciclo es irregular y a veces pasa años sin uno.

Durante meses, ella y su esposo Andrew Lopez continuaron con sus vidas y viajaron al extranjero.

Pero gradualmente, el dolor y la presión en su abdomen empeoraron, y Lopez pensó que finalmente era hora de que le extirparan el quiste de casi 10 kilos (22 libras). Necesitaba una tomografía computarizada, que requería una prueba de embarazo primero debido a la exposición a la radiación. Para su gran sorpresa, la prueba resultó positiva.

Lopez compartió la noticia con su esposo en un juego de béisbol de los Dodgers en agosto, entregándole un paquete con una nota y una camiseta de bebé.

“Solo vi su cara y parecía que quería llorar y sonreír y llorar al mismo tiempo”, relató ella.

Poco después del juego, Lopez comenzó a sentirse mal y buscó ayuda en Cedars-Sinai. Resultó que tenía una presión arterial peligrosamente alta, que el equipo médico estabilizó. También le hicieron análisis de sangre, una ecografía y una resonancia magnética. Las exploraciones encontraron que su útero estaba vacío, pero un feto casi a término en un saco amniótico estaba escondido en un pequeño espacio en su abdomen, cerca de su hígado.

“No parecía que estuviera invadiendo directamente ningún órgano”, dijo Ozimek. “Parecía que estaba mayormente implantado en la pared lateral de la pelvis, lo cual también es muy peligroso, pero más manejable que estar implantado en el hígado”.

La doctora Cara Heuser, especialista en medicina materno-fetal en Utah que no participó en el caso, dijo que casi todos los embarazos que se implantan fuera del útero, llamados embarazos ectópicos, terminan por romperse y causar hemorragias si no se eliminan. Más comúnmente, ocurren en las trompas de falopio.

En 2023, médicos en Etiopía publicaron un artículo en una revista médica donde describían otro embarazo abdominal en el que la madre y el bebé sobrevivieron, señalando que la mortalidad fetal puede ser de hasta el 90% en tales casos y se observan defectos de nacimiento en aproximadamente uno de cada cinco bebés sobrevivientes.

Pero Lopez y su hijo desafiaron todas las probabilidades.

El 18 de agosto, un equipo médico extrajo al bebé de 3,6 kilogramos (8 libras) estando ella bajo anestesia total, extirpando el quiste durante la misma cirugía. Perdió casi toda su sangre, dijo Ozimek, pero el equipo controló la hemorragia y le dio transfusiones.

Los médicos informaron continuamente a su esposo sobre lo que estaba sucediendo.

“Tal vez parecía tranquilo por fuera todo el tiempo, pero por dentro no hacía más que rezar”, dijo Andrew Lopez. “Era algo que me asustaba hasta la muerte, sabiendo que en cualquier momento podría perder a mi esposa o a mi hijo”.

En cambio, ambos se recuperaron bien.

“Fue realmente, realmente notable”, dijo Ozimek.

Desde entonces, Ryu, llamado así por un jugador de béisbol y un personaje de la serie de videojuegos Street Fighter, está sano y prosperando. Sus padres aman verlo interactuar con su hermana de 18 años, Kaila, y dicen que él completa su familia.

Con la primera Navidad de Ryu, Lopez se siente bendecida más allá de lo imaginable.

“Creo en los milagros”, dijo, mirando a su bebé. “Dios nos dio este regalo, el mejor regalo de todos”.

______

El Departamento de Salud y Ciencia de The Associated Press recibe apoyo del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes y de la Fundación Robert Wood Johnson. La AP es la única responsable de todo el contenido.

______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.