Un Bezzecchi de récord supera a Marc Márquez en primeros entrenamientos en Tailandia

El piloto italiano Marco Bezzecchi estableció un nuevo récord en el circuito de Buriram para liderar los primeros entrenamientos clasificatorios del Gran Premio de Tailandia de MotoGP, por delante del campeón del mundo español Marc Márquez.

Con su Aprilia, Bezzecchi marcó un crono de 1:28.526, cuatro décimas más rápido que Márquez, gran favorito a revalidar su título de campeón del mundo de la máxima categoría del motociclismo con Ducati.

El Mundial de MotoGP comienza este fin de semana en Tailandia, una temporada en la que Márquez tratará de igualar el récord de ocho títulos mundiales en la máxima categoría que tiene ahora la leyenda italiana Giacomo Agostini.

Tal como había dejado intuir en los entrenamientos de pretemporada, Bezzecchi será uno de los grandes rivales del mayor de los hermanos Márquez.

Pese a la amenaza de lluvia, el italiano apareció al final de la sesión para mejorar su propio récord de pista, que había establecido en los test de pretemporada la semana pasada.

Por detrás se clasificaron el italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati) y los españoles Pedro Acosta (KTM), Jorge Martín (Aprilia) y Álex Márquez (Ducati-Gresini), vigente subcampeón mundial.

El italiano Francesco Bagnaia, compañero de Marc Márquez en el equipo oficial Ducati y campeón del mundo en 2022 y 2023, acabó con un decepcionante 15º puesto, fuera de los 10 primeros que pasarán directamente a la sesión de clasificación del sábado en la que los doce pilotos más rápidos se disputarán la pole position.

A los 10 más rápidos en la sesión clasificatoria del viernes se unirán los dos mejores de la primera sesión de clasificación (Q1) que se disputará el sábado.

La Q2 determinará la parrilla de salida tanto para la carrera esprint del sábado como para el GP del domingo.