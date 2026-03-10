Un biatleta paralímpico ucraniano atribuye su medalla de plata a ChatGPT

10 mar (Reuters) -

El ucraniano Maksym Murashkovskyi atribuyó a la inteligencia artificial el mérito de haberle ayudado a ganar una medalla de plata en los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán-Cortina, y a ChatGPT como una "tecnología revolucionaria" tras quedar subcampeón en la prueba de biatlón del domingo.

Murashkovskyi, medallista de bronce en el campeonato mundial de 2023, perdió por poco el oro tras ser superado por el chino Dang Hesong.

"Durante los últimos seis meses, he estado entrenando con ChatGPT", dijo Murashkovskyi, de 25 años, a los periodistas. "No se trataba sólo de tácticas. Era la mitad de mi plan de entrenamiento, mi motivación, etc. Así que era una parte muy importante de todo mi entrenamiento." "Lo utilicé como psicólogo, entrenador y, a veces, como médico."

Añadió que la IA podría llegar a sustituir parte del trabajo que realizan los entrenadores humanos.

"No por completo durante cinco o 10 años. Pero sí parte de él, sin duda", dijo. "Creo en ella, es una tecnología revolucionaria".

