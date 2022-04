Un brasileño lleva 84 años trabajando en la misma empresa, estableciendo un récord

Por Diego Vara

BRUSCO, Brasil, 21 abr (Reuters) - Un hombre de 100 años de la ciudad de Brusque, en el sur de Brasil, ha entrado en el libro Guinness de los Récords por ser el que más tiempo ha trabajado en la misma empresa: 84 años.

A pesar de su extraordinario logro, los consejos de Walter Orthmann para quienes buscan una vida profesional larga y satisfactoria son sorprendentemente rutinarios: haz lo que te gusta y aléjate de la comida basura.

"Te tiene que gustar trabajar. Yo empecé a trabajar con esa voluntad y espíritu de lucha", dijo en una entrevista esta semana.

"No puedes hacer cualquier trabajo para decir que estás trabajando. Eso no funciona. No vas a poder aguantar".

Según los medios de comunicación locales, Orthmann empezó en la planta de una empresa conocida ahora como RenauxView, que produce tejidos. Poco después, pasó a la administración, y acabó convirtiéndose en director de ventas.

Para mantenerse en forma, elonga a diario y vigila su dieta.

"Evito la sal y el azúcar", dice. "Evito las cosas que dañan los intestinos. Evito la Coca-Cola y otros refrescos. Sólo consumo cosas que son buenas para ti. Eso realmente ayuda a tu cuerpo a ser fuerte para siempre".