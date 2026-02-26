Un brazo robótico de 22 metros recogerá muestras de escombros radiactivos en Fukushima

Un brazo robótico de 22 metros tomará una muestra de escombros radiactivos en el interior de la accidentada central nuclear de Fukushima, en Japón, anunció el jueves su operador, al presentar el aparato con forma de serpiente.

Los niveles de radiación extremadamente elevados hacen que la extracción del combustible fundido y otros residuos sea la tarea más difícil del gigantesco proyecto de desmantelamiento, que durará varias décadas.

Alrededor de 880 toneladas de sustancias peligrosas permanecen en la central, escenario de uno de los peores accidentes nucleares de la historia, ocurrido tras el tsunami provocado por un terremoto de magnitud 9 en 2011.

Un video de cuatro minutos difundido el miércoles por el operador Tepco muestra un brazo robótico similar a una serpiente, de 22 metros de largo y con un peso aproximado de 4,6 toneladas, que se desliza por pasajes estrechos parecidos a túneles e inspecciona estructuras complejas en un espacio confinado.

Equipado con una cámara, el robot "es más eficaz para recopilar información" que las herramientas utilizadas anteriormente, declaró a la AFP un portavoz de Tepco.

El operador prevé utilizar este dispositivo este año para realizar su tercera operación de prueba de retirada de escombros en uno de los reactores dañados de la planta de Fukushima Daiichi, añadió.

Se han tomado diminutas muestras de material radiactivo en dos ocasiones como parte de este proyecto piloto, pero todavía no se ha llevado a cabo ninguna extracción a gran escala.

Tepco anunció en julio que esta importante operación se retrasaría al menos hasta 2037. La empresa había indicado anteriormente que esperaba comenzar a principios de la década de 2030.