Un buceador durmió junto a dos tiburones nodriza en las profundidades de las aguas en las Maldivas

El videógrafo submarino Christopher Lee, de 39 años, estaba buceando a 25 metros de profundidad cuando vio a dos tiburones nodriza descansando en el fondo del océano y decidió unirse a ellos para echarse una siesta, frente a la costa de las Maldivas.

Chris vio a los dos tiburones nodriza, de unos tres metros de largo, tumbados en el fondo del océano y decidió unirse a ellos para tomar un breve descanso. Durante la breve pausa, uno de los tiburones incluso soltó un gran bostezo que sorprendió a Chris.

"Estoy muy acostumbrado a nadar entre tiburones. Lo más importante es respetar su espacio y jamás intentar molestarlos", explicó Christopher. "Me acerqué sigilosamente para no despertarles, me pareció una escena maravillosa", recalcó.