Un buque de guerra australiano atraviesa el estrecho de Taiwán, es rastreado por la Armada china

SÍDNEY, 22 feb (Reuters) - Un buque de guerra australiano navegó por el estrecho de Taiwán, informó el domingo una fuente gubernamental, en el más reciente tránsito por esta sensible vía marítima de un aliado de Estados Unidos que, según los medios de comunicación respaldados por el Estado chino, fue rastreado y vigilado por el Ejército del país.

Además de reclamar la soberanía sobre Taiwán, de gobierno democrático, Pekín considera que el estrecho, de gran importancia estratégica, es territorio chino y ha respondido en ocasiones de forma agresiva a los buques de guerra extranjeros que navegan por él.

El Toowoomba, una fragata de la clase Anzac de la Marina Real Australiana, "realizó un tránsito rutinario por el estrecho de Taiwán" el viernes y el sábado como parte de un "despliegue de presencia regional en la región indopacífica", según la fuente.

"Todas las interacciones con buques y aeronaves extranjeros fueron seguras y profesionales", afirmó la fuente.

El periódico chino Global Times, respaldado por el Estado, citando a una fuente militar china anónima, informó el sábado por la noche que "el Ejército Popular de Liberación de China llevó a cabo operaciones de seguimiento, vigilancia y alerta durante todo el tránsito".

El Ministerio de Defensa de Taiwán dijo en un comunicado que vigila de cerca los cielos y las aguas que rodean la isla y que el estrecho es una vía navegable internacional en la que todos los países disfrutan del derecho a la libertad de navegación.

"El Ministerio de Defensa Nacional no revelará de forma proactiva los movimientos de aviones y barcos de países aliados amigos", añadió, sin dar más detalles.

Los buques de guerra estadounidenses atraviesan el estrecho cada pocos meses, lo que enfurece a Pekín, y algunos aliados de Estados Unidos, como Francia, Australia, Reino Unido y Canadá, también han realizado tránsitos ocasionales.

China ha aumentado su presencia militar alrededor de Taiwán y ha llevado a cabo sus últimas maniobras militares alrededor de la isla a finales de diciembre.

El Gobierno de Taiwán rechaza las reivindicaciones de soberanía de Pekín y afirma que solo el pueblo de la isla puede decidir su futuro. (Reporte de Sam McKeith en Sídney y la redacción de Pekín; redacción y reportaje adicional de Ben Blanchard en Taipéi; edición de William Mallard y Alex Richardson; Editado en Español por Ricardo Figueroa)