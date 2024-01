Al-arish, egipto, 21 ene (reuters) - unas 1.000 personas de gaza han sido atendidas en un hospital de campaña francés a bordo de un buque frente a la costa de egipto, declaró su capitán, que ha proporcionado asistencia a algunas de ellas mientras se derrumba la infraestructura sanitaria en el enclave devastado por la guerra.

El Dixmude, un portahelicópteros francés, lleva atracado en el puerto egipcio de Al Arish, 50 km al oeste de la Franja de Gaza, desde noviembre. El buque está equipado con salas, quirófanos y 70 médicos.

Cerca de 120 heridos han sido hospitalizados a bordo, mientras que cientos más han sido atendidos en consultas externas, incluido el seguimiento de lesiones y problemas psiquiátricos, declaró el capitán Alexandre Blonce, calificándola de "misión sin precedentes".

Las fuerzas israelíes lanzaron una guerra sin cuartel para eliminar al grupo islamista palestino Hamás, que gobierna Gaza, después de que sus militantes irrumpieran el 7 de octubre a través de la frontera en ciudades y bases del sur de Israel, matando a 1.200 personas y tomando 253 rehenes en el enclave. Más de 25.000 palestinos han muerto en la guerra.

Según la Organización Mundial de la Salud, la mayoría de los 36 hospitales de Gaza ya no funcionan, y los que quedan lo hacen por encima de su capacidad.

Israel ha atacado los hospitales más grandes que quedan, diciendo que los combatientes de Hamás están operando allí, algo que Hamás niega.

Los que tuvieron la suerte de cruzar a Egipto, como Ahmed Abu Daqqa, de 16 años, que resultó herido el 1 de noviembre, se enfrentaron a largas esperas para recibir atención médica.

Los médicos de Gaza "me sacaron la metralla y me pusieron dos barras, pero un mes después descubrieron más metralla en mi rodilla. Me dijeron que se encargarían más tarde porque había demasiadas operaciones", declaró a bordo del Dixmude.

"Intenté muchas veces que me trasladaran" antes de cruzar finalmente a Egipto, dijo.

Entonces pudo someterse a una nueva intervención quirúrgica en la que se le extrajeron las barras y la metralla y se trató la infección resultante, además de recibir fisioterapia.

Tanto él como otras personas a bordo del barco francés estaban a la espera de nuevos traslados a hospitales en Egipto o en el extranjero.

Italia envió un hospital flotante similar a la costa egipcia en diciembre. (Reporte de Ahmed Fahmy y Mohamed Abdelghany, Escrito por Nafisa Eltahir; Editado en Español por Ricardo Figueroa)