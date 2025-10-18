Un buque mercante se incendia tras el impacto de un proyectil cerca de Yemen

MADRID, 18 Oct. 2025 (Europa Press) -

Un buque mercante ha sido objetivo de un ataque con un proyectil y ha sufrido un incendio cuando navegaba en aguas al oeste de las costas de Yemen, según ha informado este sábado el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO), sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas o reivindicación de la autoría.

El UKMTO, vinculado a la Armada británica, ha indicado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social X que el buque ha "recibido un impacto de un proyectil no identificado que ha provocado un incendio".

El ataque se ha producido a las 7.45 hora peninsular española cuando la embarcación se encontraba a unas 116 millas náuticas (214 kilómetros) al este de Adén, según el UKMTO, que cita como fuente un responsable de seguridad de la empresa del barco. Por el momento no se ha confirmado la bandera ni la empresa de la que depende la embarcación ni tampoco la nacionalidad o el número de tripulantes.

"Las autoridades están investigando", destaca el UKMTO. El organismo británico emplaza a los buques que estén en la zona a proceder con cautela y a informar de cualquier "actividad sospechosa".

Los rebeldes hutíes de Yemen han reivindicado ataques previos contra buques que transitan esta estratégica región en protesta por la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza, donde han muerto casi de 68.000 palestinos.

El portavoz de operaciones militares hutí, Yahya Sari, no ha informado de ninguna acción reciente en su cuenta en Telegram, vía por la que habitualmente informa de cualquier ataque.