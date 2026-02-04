Un cañón de Endrick dirige al Lyon a cuartos de la Copa de Francia

Un cañón del brasileño Endrick y un gol en propia puerta del guardameta Maxime Hautbois, permitieron al Lyon clasificarse para los cuartos de final de la Copa de Francia con una sufrida victoria 2-0 sobre el Laval, penúltimo de la Ligue 2, este miércoles en el Groupama Stadium.

Pero el Olympique de Lyon, que suma su undécima victoria consecutiva en todas las competiciones, debe también su clasificación al gran partido de su portero Rémy Descamps, con varias paradas salvadoras.

Cedido hasta el final de la temporada por el Real Madrid a principios de enero, Endrick puso por delante al Lyon a diez minutos del final con un zurdazo a la escuadra.

En un rol más central de lo habitual y bien controlado durante buena parte del encuentro por la defensa del Laval, que dejaba pocos espacios, el delantero de 19 años finalmente encontró la llave.

Ya en la prolongación (90+4'), tras una contra liderado por Pavel Sulc y Endrick, el balón le cayó al portugués Afonso Moreira, cuyo potente tiro fue desviado a su propia portería por Hautbois para poner el 2-0.

En otro duelo de octavos, tras eliminar al PSG en la ronda anterior, el París FC fue derrotado por el Lorient (2-0).

A pesar de los primeros minutos en Francia de Ciro Immobile (36 años) con sus nuevos colores, el otro club de la capital cedió con goles de Noah Cadiou (55') y otro en propia puerta de Moustapha Mbow (82').

Además, tras ir perdiendo 2-0 ante Montpellier en el minuto 69, el Niza se clasificó en el tiempo añadido gracias a un gol de Sofiane Diop (3-2).