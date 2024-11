Un cañonazo de Sorloth pone segundo al Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid se impuso este domingo al Alavés (16ª) por 2-1, tras remontar en el Metropolitano, en la 14ª jornada de la Liga española, y se colocó segundo provisionalmente, a la espera del Real Madrid (3º), que jugará el domingo su encuentro contra el Leganés (14ª).

El Atlético está a cuatro puntos del líder, el Barcelona, que disputa este sábado su duelo ante el Celta (11ª) en el Balaídos. Respecto al Real Madrid, los rojiblancos tienen ahora dos puntos más.

Un tanto de Jon Guridi (6) de penal adelantó al equipo vasco, pero los goles del francés Antoine Griezmann (75), también con una pena máxima, y el noruego Alexander Sorloth (85) dieron el triunfo final a los locales.

Un regalo del lateral Javi Galán tras golpear claramente el esférico con el brazo levantado propició un penal que Guridi transformó con elegancia, sin que el guardameta esloveno Jan Oblak adivinara la trayectoria del disparo.

Los pupilos de Luis García salieron envalentonados en el arranque, pero el Atlético, consciente de lo que se jugaba, se lanzó al ataque en búsqueda de la remontada.

Precisamente, en una incursión del argentino Ángel Correa dentro del área que tampoco llega a terminar Griezmann, el balón acabó estrellándose en el travesaño tras un fuerte remate del brasileño Lino en el minuto 19 de juego.

Marcos Llorente intentó sorprender en el 36 con un potentísimo disparo, pero el arquero alavés Antonio Sivera detuvo la pelota en dos tiempos.

Pese a dominar la posesión, los hombres de Diego Simeone no conseguían poner en apuros a la defensa vitoriana.

En la segunda parte, el Cholo metió más munición en la parte alta. Cambió a Galán y Llorente por su hijo Giuliano y Sorloth.

En un centro de falta colocado por Griezmann, su compatriota Clement Lenglet desperdició una buena ocasión para empatar el encuentro tras fallar un remate de cabeza solo ante la portería contraria en el 58.

- Reacción a tiempo -

Las tentativas rojiblancas se sucedieron sin éxito, mientras que Simeone hacía entrar al terreno de juego a los argentinos Rodrigo de Paul, Julián Álvarez y Rodrigo Riquelme.

Pero, otra mano evidente del defensa marroquí Abdel Abqar provocó que Griezmann igualara el choque desde el punto de penal. Sivera descifró la dirección del balón, pero le fue imposible parar el cañonazo del galo.

Los colchoneros continuaron apretando hasta que De Paul puso en bandeja el esférico a Sorloth que batió con un trallazo al portero por el primer palo para subir el tanto al luminoso.

"El Alavés se encerró muy bien, trató de cerrarse con orden y mucho trabajo. Nos fuimos al descanso y creo que el equipo siguió mejorando el paso, teniendo más agresividad, intención, más peso en el área, y eso nos provocó tener más peligro. Apareció el penalti y una jugada hermosa, finalizada de la mejor manera por Sorloth", declaró Simeone en rueda de prensa.

Tras cumplir 700 partidos en el banquillo colchonero, le preguntaron si ha cambiado durante este tiempo: "Los que me ven tendrían que decir si cambié o no. Las personas no son las mismas durante 13 años. Sigo siendo noble, frontal y muy claro con lo que quiero".

Bur-rsc/dr

AFP