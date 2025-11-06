Un cargamento de sorgo de EEUU va a China tras la reunión de líderes, según el Consejo de Cereales

Por Casey Hall

SHANGHÁI, 6 nov (Reuters) -

La semana pasada se envió un cargamento de sorgo de Estados Unidos a China, según dijo el jueves Mark Wilson, presidente del Consejo de Cereales y Bioproductos de Estados Unidos. Es el primer cargamento que se conoce tras la reciente reunión entre los líderes de ambos países.

"Sé que después de la reunión, se envió un cargamento de sorgo y está llegando", dijo Wilson a Reuters en el marco de la Exposición Internacional de Importación de China en Shanghái, que añadió que no sabía el tamaño del envío.

China, el principal mercado para los agricultores estadounidenses y el mayor comprador mundial de sorgo de Estados Unidos, ha convertido su enorme apetito por los cultivos estadounidenses en una poderosa moneda de cambio en la guerra comercial.

Tras varias rondas de aranceles, los compradores chinos han evitado en gran medida los productos agrícolas estadounidenses, incluido el sorgo, y han recurrido a otros proveedores.

Los inversores a ambos lados del Pacífico acogieron con satisfacción la reciente reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario chino, Xi Jinping, en Corea del Sur, que ayudó a aliviar las preocupaciones de que las dos mayores economías del mundo pudieran abandonar los esfuerzos para resolver sus disputas arancelarias.

Pekín anunció el miércoles que a partir del 10 de noviembre eliminará los aranceles de hasta el 15% que había anunciado el 4 de marzo para algunos productos agrícolas estadounidenses. La medida incluye la eliminación de un arancel del 10% sobre el sorgo estadounidense.

Sin embargo, China mantendrá los gravámenes adicionales del 10% sobre todos los bienes estadounidenses introducidos en respuesta a los aranceles del "Día de la Liberación" del presidente Donald Trump.

"Espero que podamos volver a la normalidad en el sorgo porque es la prioridad", dijo Wilson.

"Antes, el 95% del mercado de exportación (de sorgo estadounidense) de Estados Unidos llegaba a China, así que necesitamos que vuelva a ser así. Eso es lo que espero que ocurra", dijo Wilson. (Información de Casey Hall en Shanghái; redacción de Ella Cao; edición de Christian Schmollinger y Sonali Paul; edición en español de María Bayarri Cárdenas)