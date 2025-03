Un caza filipino desaparece durante una misión contra insurgentes en una provincia sureña

MANILA, Filipinas (AP) — Un caza de la fuerza aérea de Filipinas con dos pilotos a bordo ha desaparecido durante una misión nocturna de combate en apoyo a las fuerzas terrestres que luchaban contra insurgentes en una provincia del sur, y se está llevando a cabo una extensa búsqueda, informaron funcionarios el martes.

El FA-50 perdió comunicación durante la misión táctica con otras aeronaves de la fuerza aérea alrededor de la medianoche del lunes antes de llegar a la zona objetivo. Las otras aeronaves pudieron regresar de manera segura a una base aérea en la provincia central de Cebú, dijo la fuerza aérea sin proporcionar más detalles por razones de seguridad.

Un oficial militar filipino dijo a The Associated Press que el incidente ocurrió en una provincia del sur de Filipinas, donde se estaba realizando una misión de contrainsurgencia contra guerrilleros comunistas. El oficial habló bajo condición de anonimato porque no tenía autorización para comentar de forma pública un asunto delicado.

“Esperamos localizarlos a ellos y a la aeronave pronto y les pedimos que se unan a nosotros en oración durante este momento crítico”, dijo la portavoz de la Fuerza Aérea, la coronel Ma. Consuelo Castillo.

No estaba claro de inmediato si el resto de los FA-50 serían inmovilizados tras el incidente.

Filipinas adquirió 12 cazas multifuncionales FA-50 a partir de 2015 a la empresa surcoreana Korea Aerospace Industries Ltd. por 18.900 millones de pesos (331 millones de dólares) en lo que fue entonces el mayor acuerdo bajo un programa de modernización militar que se ha visto estancado de forma reiterada por la falta de fondos.

Además de las operaciones de contrainsurgencia, los cazas se han utilizado en varias actividades, desde ceremonias nacionales importantes hasta patrullajes en el disputado mar de China Meridional.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.