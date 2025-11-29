Un centenar de Airbus A320 fuera de servicio de forma prolongada

Un centenar de aviones Airbus A320 en el mundo quedarán fuera de servicio de manera prolongada, mientras se reemplaza un software de control defectuoso, indicó este sábado el ministro francés de Transportes, Philippe Tabarot.

"Según la información más reciente que tengo — aunque Airbus podrá y deberá comunicar al respecto — parecería que hay muchos menos A320 que se verían afectados de forma duradera por el cambio del software", declaró el ministro en BFMTV.

"Se había mencionado la posibilidad de que fueran un millar pero ahora parece que solo hablamos de un centenar", añadió.

El fabricante aeronáutico europeo anunció el viernes que pidió a todos los clientes que usan este programa de control vulnerable a las radiaciones solares que "detuvieran inmediatamente los vuelos" para reemplazar o actualizar el software.

Esta intervención se consideró indispensable tras un incidente ocurrido en un vuelo de la compañía estadounidense JetBlue el 30 de octubre entre Cancún, México, y Newark, cerca de Nueva York. El aparato tuvo que aterrizar de emergencia en Tampa, Florida, después de haber picado bruscamente hacia abajo.

Unos 6.000 aviones están afectados. Pero para la gran mayoría, la intervención pudo efectuarse ya el viernes o durante la noche del viernes al sábado.

Air France indicó el sábado que podría a lo largo del día "transportar a la totalidad de sus clientes, salvo los vuelos de la red regional del Caribe".

Su competidora easyJet señaló que no había cancelado ningún vuelo, ya que la intervención había concluido en todos sus A320.

El ministro francés de Economía, Roland Lescure, precisó también en BFMTV que, para "la inmensa mayoría de estos aviones", la actualización del programa "puede hacerse a distancia y es bastante rápida".

