Un centenar de inmigrantes llegan a Polonia por un túnel fronterizo oculto en Bielorrusia

VARSOVIA, 12 dic (Reuters) - Más de 180 migrantes llegaron a Polonia a través de un túnel oculto en un bosque en la frontera con Bielorrusia, informaron el viernes guardias fronterizos.

Unos 130 de ellos fueron detenidos en Polonia tras descubrirse el paso el jueves, pero el resto seguía huido, dijo la Guardia de Fronteras polaca en un comunicado. La Guardia de Fronteras publicó un vídeo del túnel excavado entre raíces en la propia tierra, sostenido por postes de madera y varillas metálicas y de apenas 1,5 metros de altura, lo que no es suficiente para que la mayoría de las personas pasen por él sin agacharse.

Polonia, miembro de la Unión Europea, se enfrenta desde 2021 a una crisis migratoria en su frontera con Bielorrusia. Ha acusado a Bielorrusia y a Moscú, aliado de Minsk, de conspirar para desestabilizar Polonia animando a personas, principalmente de Oriente Próximo y África, a cruzar la frontera.

Bielorrusia y Rusia han rechazado repetidamente estas acusaciones.

La guardia fronteriza dijo que era el cuarto túnel que descubría este año en la región occidental de Podlaquia.

Los guardias también detuvieron a un polaco de 69 años y a un lituano de 49 que habían llegado para recoger a los migrantes, añadió.

“La entrada oculta en el bosque estaba situada a unos 50 metros (de la valla fronteriza) en el lado bielorruso de la frontera, mientras que la salida estaba situada a unos 10 metros de la barrera en el lado polaco”, dijo la Guardia de Fronteras.

Los agentes utilizaron sistemas electrónicos para calcular cuántas personas habían pasado y el ejército y la policía se habían unido a la búsqueda de los migrantes desaparecidos, añadió.

Polonia comenzó las obras de su valla fronteriza de 180 kilómetros en 2022. (Información de Alan Charlish; edición de Andrew Heavens; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)