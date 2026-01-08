Un Chevalier brillante en los penales otorga la Supercopa de Francia al PSG

El París Saint-Germain venció 4-1 en definición por penales al Olympique de Marsella y se adjudicó el Trofeo de Campeones, equivalente a la Supercopa de Francia, este jueves en Kuwait.

El arquero del PSG, Lucas Chevalier, fue la figura del partido al detener dos penales, después de un frenético cierre que dejó el partido 2-2 en el Estadio Internacional Jaber Al-Ahmad.

Désiré Doué convirtió el penal decisivo luego de que Chevalier, de 24 años y en las filas parisinas desde agosto, detuviera los disparos de Matt O'Riley y Hamed Traore.

"Cuando encajamos el 2-1 en el minuto 85 uno se pregunta si hay algo que no va bien, pero yo sabía que si llegábamos a los penales íbamos a ganar porque hoy estaba demasiado decidido a hacer que el equipo ganara. Estoy contento por mí y por el PSG", dijo el portero francés al canal Ligue 1+.

PSG abrió el marcador cuando su máxima figura y Balón de Oro, Ousmane Dembélé (13'), batió al arquero argentino Gerónimo Rulli con un toque por encima. Minutos después, solo la rápida reacción de Rulli evitó que Nuno Mendes ampliara la ventaja.

Chevalier, reemplazo en el arco capitalino de Gianluigi Donnarumma, actualmente en el Manchester City, respondió con otra gran intervención al desviar un remate del defensor Emerson, y nuevamente mantuvo el cero al detener un cabezazo de Igor Paixão cerca de la hora de juego.

- Final emotivo -

A falta de 15 minutos, una acción polémica dentro del área provocó un penal para Marsella, que Mason Greenwood convirtió tras la confirmación del VAR.

Con el partido a tres minutos de la tanda de penales, un despeje fallido del central ecuatoriano Willian Pacho (87') terminó en autogol y permitió a Marsella soñar con su primer título desde la Copa de la Liga de 2012.

Pero en el quinto minuto de tiempo añadido, Gonçalo Ramos remató un centro de Bradley Barcola para igualar y llevar el encuentro a los penales, donde el PSG se llevó finalmente la victoria bajo la dirección de Luis Enrique.

Con este triunfo, PSG alcanzó su decimocuarto título en la Supercopa francesa, un récord, en un partido prácticamente sin aficionados debido a los costos de traslado a Kuwait.

El encuentro tuvo un carácter itinerante en los últimos años para promover el fútbol francés en el extranjero, celebrándose anteriormente en países como Canadá, China, Gabón, Israel, Catar, Estados Unidos, Marruecos y Austria.

Tras esta visita al Medio Oriente, ambos equipos volverán a centrarse en la liga local: PSG, un punto detrás del Lens en el segundo lugar, recibirá al Lille el próximo viernes, mientras Marsella, a siete puntos de Les Parisiens, visitará al Angers.

En Europa, los de Luis Enrique buscarán asegurar la clasificación directa a los octavos de final de la Liga de Campeones, mientras Marsella sigue en la pelea por un lugar en el playoff de la competición continental.