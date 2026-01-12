Un ciberataque contra la eléctrica española Endesa compromete la confidencialidad de datos de clientes

La compañía energética española Endesa anunció el lunes haber sido víctima de un ciberataque que "ha comprometido la confidencialidad de ciertos datos" de sus clientes, precisando al mismo tiempo que, de momento, nada apunta al "uso fraudulento" de esa información.

La empresa informó en un mensaje dirigido a sus clientes y publicado en su sitio web, que había "detectado evidencias de un acceso no autorizado e ilegítimo a ciertos datos personales" de "clientes relativos a sus contratos energéticos".

Consultada por AFP acerca del número de personas afectadas por esta brecha de seguridad, Endesa, que no precisó la fecha del ciberataque, no quiso facilitar una cifra, alegando que están investigando.

Según los primeros elementos de dicha investigación, el autor de la intrusión "podría haber exfiltrado de nuestros sistemas datos identificativos básicos, de contacto, DNIs y datos relativos a su contrato con Endesa Energía y eventualmente sus medios de pago (IBANs)", explicó la empresa a sus clientes.

En este momento, "no hay constancia de que se haya realizado uso fraudulento alguno de los datos afectados por el incidente", precisó el suministrador de energía, que asegura contar con más de 10 millones de clientes en España y Portugal.