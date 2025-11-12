Un cierre de gobierno histórico se acerca a su fin, sin ganadores y con mucha frustración

WASHINGTON (AP) — El cierre gubernamental más largo de la historia de Estados Unidos podría concluir a partir del miércoles, en su día 43, sin que haya nadie satisfecho con el resultado final.

Los demócratas no obtuvieron las garantías sobre seguros de salud que exigían agregar al acuerdo de gasto. Y los republicanos, que controlan las palancas del poder en Washington, no escaparon a la culpa, según encuestas y algunas elecciones estatales y locales que no les fueron favorables.

Las consecuencias del cierre afectaron a millones de estadounidenses, incluidos trabajadores federales que no recibieron sus cheques de pago y pasajeros de aerolíneas que vieron sus viajes retrasados o cancelados. Una interrupción en los programas de ayuda alimentaria contribuyó a largas filas en los bancos de alimentos y añadió angustia emocional antes de la temporada navideña.

El acuerdo incluye proyectos de ley bipartidistas elaborados por el Comité de Asignaciones del Senado para financiar partes del gobierno, como ayuda alimentaria, programas para veteranos y la rama legislativa, entre otras cosas. Todo el resto del financiamiento se extendería hasta finales de enero, dando a los legisladores más de dos meses para finalizar proyectos de ley de gasto adicionales.

Aquí hay un vistazo a cómo comenzó el cierre y cómo es probable que termine:

Qué llevó al cierre

Los demócratas hicieron varias demandas para dar su apoyo a un proyecto de ley de financiamiento a corto plazo, pero la principal fue una extensión de un crédito fiscal mejorado que reduce el costo de los seguros de salud contratados a través de los mercados de la Ley de Cuidado de Salud Asequible.

El crédito fiscal se incrementó durante la respuesta a la pandemia de COVID-19, nuevamente a través del gran proyecto de ley de energía y salud del presidente Joe Biden, y está programado para expirar a finales de diciembre. Sin él, las primas en promedio más que se duplicarán para millones de estadounidenses. Más de 2.000.000 de personas perderían la cobertura de seguro de salud por completo el próximo año, según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso.

"Nunca las familias estadounidenses han enfrentado una situación en la que sus costos de atención médica están a punto de duplicarse — duplicarse en un abrir y cerrar de ojos", afirmó el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, demócrata de Nueva York.

Mientras los demócratas pedían negociaciones sobre el asunto, los republicanos dijeron que primero se necesitaría aprobar un proyecto de ley de financiamiento.

"Los republicanos están listos para sentarse con los demócratas tan pronto como dejen de mantener al gobierno como rehén de sus demandas partidistas", expresó el líder de la mayoría del Senado, John Thune, republicano de Dakota del Sur.

Thune finalmente prometió a los demócratas una votación en diciembre sobre la extensión del crédito fiscal para ayudar a resolver el estancamiento, pero muchos demócratas exigieron una solución garantizada, no solo un voto que probablemente fracasaría.

La posición de Thune era muy similar a la que Schumer tomó en octubre de 2013, cuando los republicanos intentaron sin éxito revertir partes de la Ley de Cuidado de Salud Asequible a cambio de financiar el gobierno. "Abran todo el gobierno, y luego podemos tener una discusión fructífera", dijo Schumer entonces.

Líderes demócratas bajo presión

El primer año del segundo mandato del presidente Donald Trump ha visto a más de 200.000 trabajadores federales dejar su trabajo a través de despidos, reubicaciones forzadas o el programa de renuncia diferida del gobierno republicano, según la Asociación para el Servicio Público. Se han desmantelado agencias enteras que no encajan con las prioridades de la Casa Blanca. Y miles de millones de dólares previamente aprobados por el Congreso han sido congelados o cancelados.

Los demócratas han tenido que depender de los tribunales para bloquear algunos de los esfuerzos de Trump, pero no han podido hacerlo a través de la legislación. También se vieron impotentes para detener el gran recorte de impuestos de Trump y el proyecto de ley de represión de la inmigración que los republicanos ayudaron a pagar recortando el gasto futuro en programas de red de seguridad como Medicaid y SNAP, anteriormente conocido como cupones de alimentos.

Los problemas de los demócratas para frenar las prioridades del gobierno de Trump han provocado llamados para que el liderazgo del Congreso del partido tome una respuesta más contundente.

Schumer experimentó eso de primera mano después de anunciar en marzo que apoyaría avanzar con un proyecto de ley de financiamiento para el año fiscal 2025. Hubo una protesta en su oficina, llamadas de progresistas para que fuera desafiado en las primarias de 2028 y sugerencias de que el Partido Demócrata pronto estaría buscando nuevos líderes.

Esta vez, Schumer exigió que los republicanos negociaran con los demócratas para obtener sus votos en un proyecto de ley de gasto. Las reglas del Senado, señaló, requieren apoyo bipartidista para alcanzar el umbral de 60 votos necesario para avanzar un proyecto de ley de gasto.

Pero esas negociaciones no ocurrieron, al menos no con Schumer. Los republicanos, en cambio, trabajaron con un pequeño grupo de ocho demócratas para preparar un proyecto de ley a corto plazo para financiar el gobierno generalmente a los niveles actuales y acusaron a Schumer de atender al ala izquierda del partido cuando se negó a seguir adelante.

"Los demócratas del Senado tienen miedo de que los radicales en su partido digan que se rindieron", dijo el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano de Luisiana, en una de sus muchas conferencias de prensa diarias.

El juego de la culpa

Las apuestas políticas en el cierre son enormes, por lo que los líderes de ambos partidos han ofrecido casi diariamente conferencias de prensa para moldear la opinión pública.

Aproximadamente seis de cada 10 estadounidenses dicen que Trump y los republicanos en el Congreso tienen "una gran responsabilidad" o "bastante responsabilidad" por el cierre, mientras que el 54% dice lo mismo sobre los demócratas en el Congreso, según la encuesta del Centro de Investigación de Asuntos Públicos de LA NACION-NORC.

Al menos tres cuartas partes de los estadounidenses creen que cada uno merece al menos una "parte moderada" de la culpa, subrayando que nadie logró evadir la responsabilidad con éxito.

Ambos partidos miraron a las elecciones del 4 de noviembre en Virginia, Nueva Jersey y otros lugares en busca de señales de cómo influyó el cierre en la opinión pública. Los demócratas se consolaron en sus abrumadores éxitos. Trump lo llamó un "gran factor, negativo" para los republicanos. Pero no cambió la postura del Partido Republicano sobre la negociación. En cambio, Trump intensificó su presión para que los republicanos eliminen el filibusterismo en el Senado, lo que prácticamente eliminaría la necesidad de que el partido mayoritario negocie alguna vez con la minoría.

Daños del cierre

La Oficina de Presupuesto del Congreso dice que el impacto negativo en la economía se recuperará en su mayoría una vez que termine el cierre, pero no por completo. Estimó la pérdida económica permanente en alrededor de 11.000 millones de dólares por un cierre de seis semanas.

Más allá de los números, el cierre creó una cascada de problemas para muchos estadounidenses. Los trabajadores federales no recibieron sus cheques de pago, causando estrés financiero y emocional. Los viajeros tuvieron sus vuelos retrasados y, a veces, cancelados. Las personas que dependen de programas sociales como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria vieron sus ayudas congeladas, y estadounidenses en todo el país hicieron fila para recibir comidas en bancos de alimentos.

"Esta disfunción es lo suficientemente dañina para nuestros electores y la economía aquí en casa, pero también envía un mensaje peligroso al mundo que nos observa", dijo el senador Jerry Moran, republicano de Kansas. "Demuestra a nuestros aliados que somos un socio poco confiable, y señala a nuestros adversarios que no podemos trabajar juntos para cumplir siquiera con las responsabilidades más fundamentales del Congreso".

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.