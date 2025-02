Un ciudadano afgano confiesa el atropello con un coche en múnich que causó 36 heridos, según el fiscal

MÚNICH, 14 feb (Reuters) - Un ciudadano afgano ha admitido haber atropellado deliberadamente a una multitud en la ciudad alemana de Múnich y las autoridades han determinado que el móvil del crimen fue de origen islamista, según ha informado este viernes un fiscal.

Al menos 36 personas, entre ellas un niño, resultaron heridas el jueves cuando el hombre de 24 años arrolló a los manifestantes congregados en el centro de la ciudad, lo que ha vuelto a poner la seguridad en el punto de mira antes de las elecciones federales de la próxima semana. "Ha admitido que condujo deliberadamente contra los participantes de la manifestación", dijo la fiscal Gabriele Tilmann en una rueda de prensa.

"Soy muy prudente a la hora de hacer juicios precipitados, pero basándonos en todo lo que sabemos por el momento, me atrevería a hablar de una motivación islamista del crimen", añadió. El presunto atentado se produjo horas antes de que líderes internacionales como el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, llegaran a la ciudad del sur de Alemania para participar en la Conferencia de Seguridad de Múnich. Tilmann dijo que no había indicios de que el sospechoso, identificado como Farhad Noori, estuviera afiliado a ninguna organización islamista o terrorista.

Añadió que no había indicios de que tuviese cómplices, pero que los investigadores estaban evaluando sus comunicaciones y los objetos obtenidos durante los registros para averiguar si alguien tenía conocimiento previo del crimen o si había algún implicado.

Las autoridades alemanas dicen que el ciudadano afgano llegó a Alemania como menor no acompañado en 2016, y que estaba en Alemania legalmente con un permiso de trabajo y, por lo tanto, no debía ser deportado. No tiene antecedentes penales. Los asuntos de inmigración y seguridad han dominado la campaña electoral de cara a las elecciones del 23 de febrero, especialmente tras otros incidentes violentos ocurridos en las últimas semanas. Las encuestas muestran a los conservadores de centroderecha en cabeza seguidos de la extrema derecha. (Información de Joern Poltz en Múnich y Friederike Heine en Berlín; edición de Thomas Seythal; edición de Toby Chopra; edición en español de María Bayarri Cárdenas)