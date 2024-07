Un ciudadano alemán condenado a muerte en Bielorrusia por "acto de terrorismo"

Un ciudadano alemán fue condenado a muerte en Bielorrusia, único país de Europa que aún aplica la pena capital, después de ser acusado de "acto de terrorismo" y de ser mercenario, informó el viernes la ONG Viasna.

En un comunicado Viasna indicó haber tenido "la confirmación" de que Rico Krieger, presuntamente un médico militar de 30 años, fue condenado a muerte el 24 de junio por un tribunal de Minsk.

Según esta fuente, el caso está relacionado con el regimiento Kastus Kalinouski, compuesto por bielorrusos que combaten a las fuerzas rusas junto con Ucrania.

Viasna afirma que Rico Krieger enfrentaba seis cargos, entre ellos actividades "mercenarias, "acto de terrorismo" y "creación de una organización extremista".

También se le acusa de haber orquestado "explosiones" en Bielorrusia, según Viasna, que no proporciona más detalles sobre este asunto.

La ONG, prohibida en Bielorrusia y cuyo fundador Ales Bialiatski, galardonado con el Premio Nobel de la Paz 2022, está encarcelado, asegura no tener información precisa sobre los hechos que se le imputan a Krieger. Solo menciona que está detenido desde noviembre de 2023.

Desde la invasión rusa de Ucrania, apoyada por el régimen del presidente bielorruso Alexander Lukashenko, varias personas fueron arrestadas en Bielorrusia y acusadas de cometer actos de sabotaje en favor de Ucrania.

Las ejecuciones con arma de fuego en Bielorrusia se realizan en el mayor de los secretos. La fecha no se hace pública, los cuerpos de los prisioneros no se devuelven a las familias y no se proporciona información sobre el lugar del entierro.

Las ejecuciones solo afectan a hombres, que generalmente cometieron varios asesinatos.

AFP