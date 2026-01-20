Un ciudadano dice que ICE lo sacó de su casa en Minnesota en ropa interior tras irrumpir sin orden

ST. PAUL, Minnesota, EE.UU. (AP) — Agentes federales de inmigración forzaron la entrada de una puerta y detuvieron a un ciudadano estadounidense en su casa de Minnesota a punta de pistola sin una orden judicial, luego lo sacaron a la calle en ropa interior pese a las temperaturas bajo cero, según su familia y videos revisados por The Associated Press.

ChongLy “Scott” Thao dijo a la AP que su nuera lo despertó de una siesta el domingo por la tarde y le dijo que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos estaban golpeando la puerta de su casa en St. Paul. Él le dijo que no la abriera. Entonces, agentes enmascarados se abrieron paso y apuntaron con armas a la familia mientras les gritaban, recordó Thao.

“Estaba temblando", afirmó. “No mostraron ninguna orden; simplemente derribaron la puerta".

En medio de un despliegue masivo de agentes federales en las Ciudades Gemelas, como se conoce a las ciudades vecinas de Minneapolis y St. Paul, las autoridades de inmigración están enfrentando la indignación de vecinos y líderes locales por arrestos sin orden judicial, enfrentamientos agresivos con manifestantes y el tiroteo fatal de Renee Good, madre de tres hijos.

“El ICE no está haciendo lo que dicen que están haciendo”, dijo la alcaldesa de St. Paul, Kaohly Her, una estadounidense de origen hmong, en un comunicado sobre el arresto de Thao. “No están persiguiendo a criminales peligrosos. Están yendo tras cualquiera y todos en su camino. Es inaceptable y antiestadounidense”.

Incidente grabado en video

Thao, que es ciudadano estadounidense desde hace décadas, dijo que mientras lo detenían pidió a su nuera que buscara su identificación, pero los agentes le dijeron que no querían verla.

En cambio, mientras su nieto de cuatro años observaba y lloraba, Thao fue sacado esposado vestido sólo con sandalias y ropa interior, con apenas una manta colocada sobre los hombros.

Los videos capturaron la escena, que incluía personas haciendo sonar silbatos y bocinas y vecinos gritando a los más de una docena de agentes armados que dejaran en paz a la familia de Thao.

Thao dijo que los agentes lo llevaron “al medio de la nada" y lo hicieron salir del auto al exterior gélido para poder fotografiarle. Dijo que temía que lo golpearan. Le pidieron su identificación, que los agentes anteriormente le impidieron tomar.

Finalmente, los agentes se dieron cuenta de que era un ciudadano estadounidense sin antecedentes penales, dijo Thao, y una o dos horas después, lo llevaron de regreso a su casa. Allí le hicieron mostrar su identificación y luego se fueron sin disculparse por detenerlo o romper su puerta, dijo Thao.

El Departamento de Seguridad Nacional defiende la operación

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHC, por sus siglas en inglés) describió la operación del ICE en la casa de Thao como una “operación dirigida" en busca de dos delincuentes sexuales convictos.

“El ciudadano estadounidense vive con estos dos delincuentes sexuales convictos en el lugar de la operación”, dijo el DHS. “El individuo se negó a ser identificado por huellas dactilares o reconocimiento facial. Coincidía con la descripción de los objetivos.”

La familia de Thao dijo en un comunicado que “rechaza categóricamente” la versión del Departamento y “se opone firmemente al intento del DHS de justificar públicamente esta conducta con afirmaciones falsas y engañosas”.

Thao dijo a la AP que solo él, su hijo, su nuera y su nieto viven en la casa alquilada. Ni ellos ni el propietario de la propiedad están incluidos en el registro de delincuentes sexuales de Minnesota. El delincuente sexual más cercano que figura como residente en el código postal vive a más de dos cuadras de distancia.

El DHS no respondió a una solicitud de The Associated Press de obtener las identidades de los “dos delincuentes sexuales convictos” o por qué la agencia creía que estaban presentes en la casa de Thao.

El hijo de Thao, Chris Thao, dijo que los agentes del ICE lo detuvieron mientras conducía al trabajo antes de que fueran a detener a su padre. Dijo que estaba conduciendo un auto que había tomado prestado del novio de su prima. Los registros judiciales muestran que el novio comparte el nombre de pila de otro hombre asiático que ha sido condenado por un delito sexual. Chris Thao dijo que no son la misma persona.

La familia huyó de Laos después de ayudar a EEUU

La familia dijo que están particularmente molestos por el trato que recibió ChongLy Thao a manos del gobierno de Estados Unidos porque su madre tuvo que huir a Estados Unidos desde Laos cuando los comunistas tomaron el poder en la década de 1970, ya que había apoyado operaciones encubiertas estadounidenses en el país y su vida estaba en peligro.

La madre adoptiva de Thao, Choua Thao, era una enfermera que trató a soldados hmong respaldados por la CIA en la “Guerra Secreta” del gobierno de Estados Unidos de 1961 a 1975 contra los comunistas, según el sitio web de la Asociación de Enfermeras Hmong.

Choua Thao, quien falleció a finales de diciembre, "trató a innumerables civiles y soldados estadounidenses, trabajando estrechamente con el personal de Estados Unidos", escribió su nuera, Louansee Moua, en una página de GoFundMe para la familia.

ChongLy Thao dice que planea presentar una demanda por derechos civiles contra el DHS y ya no se siente seguro para dormir en su casa.

“No me siento seguro en absoluto”, dijo Thao. “¿Qué hice mal? No hice nada”.

El periodista de Associated Press Michael Biesecker en Washington contribuyó a este despacho.

Brook es miembro del cuerpo de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa nacional de servicio sin fines de lucro que coloca periodistas en redacciones locales para informar sobre temas poco cubiertos.