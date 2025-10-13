Un civil muerto en un ataque con dron en territorio ruso
Ucrania. Un civil muerto en un ataque con dron en territorio ruso
MADRID, 13 Oct. 2025 (Europa Press) -
Las autoridades rusas han informado este domingo de la muerte de un civil y de cuatro personas más heridas por el impacto de un dron de control remoto en la región de Bélgorod, al noreste de Ucrania.
"Un civil ha muerto en un ataque de un dron contra un aparcamiento en la localidad de Dorogoshch, en el distrito de Graivoron", ha publicado en su cuenta en Telegram el gobernador de Bélgorod, Biacheslav Gladkov.
La víctima mortal "falleció en el lugar a causa de sus heridas".
"Mis más sinceras condolencias a toda la familia y amigos del fallecido. La región entera llora con vosotros", ha añadido.
El propio Gladkov ha advertido más tarde de que toda la región de Bélgorod está "bajo amenaza de misiles".
"Escondeos en el sótano y permaneced allí hasta que recibáis la señal de que ha terminado", ha apuntado.
